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YEMEKTEYİZ PUAN TABLOSU 21 ARALIK PERŞEMBE | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Sebahat kaç puan aldı?

Zuhal Topal'ın sunumuyla ekran gelen Yemekteyiz'de yarışma heyecanı sürüyor. Yeni haftanın ikinci yarışmacısı Sebahat Hanım oldu. Sebahat Hanım hazırladığı menüyle yarışmacıların odak noktası oldu. İzleyiciler ise Zuhal Topal'la Yemekteyiz Sebahat kaç puan aldı? sorusunun yanıtının araştırmaya başladı. Yemekteyiz 21 Aralık puan tablosu haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2023 Perşembe 19:01
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YEMEKTEYİZ PUAN TABLOSU 21 ARALIK PERŞEMBE | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Sebahat kaç puan aldı?

TV 8'in sevilen yarışması Yemekteyiz'de yeni haftaya girildi. Günün yarışmacısı Sebahat Hanım oldu. Büyük ödül için kıyasıya rekabet eden yarışmacılar her gün puanlama yapıyorlar. Hafta bitiminde ise bir kişi ödülü kazanıyor. İşte Yemekteyiz 21 Aralık Perşembe puan tablosu...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ SABİHA KAÇ PUAN ALDI?

21 Aralık Perşembe günü Yemekteyiz'de Sebahat Hanım yarıştı. Sebahat Hanım'ın puan durumu şu şekilde oldu:

Şahin: 7

Aybüke: 6

Hülya: 8

Şükrü: 7

Sebahat Hanım toplamda 28 puan alarak günü tamamladı.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ AYBÜKE KAÇ PUAN ALDI?

20 Aralık Çarşamba günü yarışmacısı Aybüke Hanım'ın puan durumu şu şekilde oldu:

Şükrü: 6

Şahin: 6

Hülya: 6

Sebahat: 5

Aybüke Hanım toplamda 23 puan alarak günü tamamladı.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ ŞAHİN KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 19 Aralık tarihli yarışmacısı Şahin Bey'e verilen puanlar şu şekilde:

Şükrü: 4

Aybüke: 4

Sebahat: 4

Hülya: 6

Şahin Bey toplamda 18 puan alarak günü tamamladı.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ ŞÜKRÜ KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın ilk yarışmacısı Şükrü Bey oldu. Şükrü Bey'in yemek listesine yarışmacılar şu şekilde puan verdi:

Sebahat: 5

Aybüke: 4

Şahin: 4

Hülya: 5

Şükrü Bey toplamda 18 puan alarak günü tamamladı.

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