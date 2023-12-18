Haberler Magazin Masterchef SON KAPTANLIK OYUNU kim kazandı? Masterchef kaptan kim oldu? 18 Aralık

Masterchef SON KAPTANLIK OYUNU kim kazandı? Masterchef kaptan kim oldu? 18 Aralık

Masterchef kaptanlık oyunun her haftanın başında oynanıyor. Kaptanlık oyunu sonucunda haftanın mavi ve kırmızı takım kaptanları belirlendi. 18 Aralık haftası kaptanlık oyunu yemeği Ali Nazik oldu. En iyi Ali Nazik'i yapan kişi mavi takım kaptanı oldu. Ardından kırmızı takım kaptanı belirlendi ve haftanın takımları kuruldu. Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı? sorusunun yanıtı araştırılırken 18 Aralık haftası mavi ve kırmızı takım kaptanları merak ediliyor. Detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2023 Pazartesi 11:50 Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2023 Pazartesi 12:10
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Masterchef SON KAPTANLIK OYUNU kim kazandı? Masterchef kaptan kim oldu? 18 Aralık

Masterchef'te her hafta olduğu gibi bu hafta da kaptanlık oyunu oynanıyor. Takım kaptanlığı için yarışmacılar en iyi Ali Nazik'i yapmaya çalışıyorlar. Takım kaptanlığına seçilen isimlerin ardından haftanın takımları oluşturulacak. İzleyiciler Masterchef mavi ve kırmzı takım kaptanı kim oldu? Masterchef 18 Aralık kaptanlık oyununu kim kazandı? sorularının yanıtını merak ediyorlar.

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Masterchef'in 18 Aralık tarihli bölümünde kaptanlık oyununu kazanan isim henüz belli olmadı. Bölüm sonunda kaptanlar belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

MASTERCHEF GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

MasterChef'te haftanın kazananı 2-1'lik skorla kırmızı takım oldu. Oynanan dokunulmazlıklar sonrası haftanın eleme adayları da açıklandı. MasterChef'in 16 Aralık Cumartesi günü yayınlanan bölümü sonrası haftanın son eleme adayı DİLARA oldu. Haftanın diğer eleme adayları ise Esra, Batuhan ve Barbaros olarak açıklanmıştı.

MASTERCHEF HAFTA FİNALİ ÖZETİ 17 ARALIK

MasterChef'te 17 Aralık Pazar akşamı ise haftanın elenen ismi belli oldu. Jüri üyelerinin verdiği puanların ardından MasterChef All Star 2023'ün 9.'su DİLARA elendi. İlk turda bıldırcın kullanarak çeşitli yemekler hazırlayan yarışmacılar, ilk tur oylaması sonucunda şu puanları topladı:

Barbaros 20,5

Esra 15,5

Batuhan 18

Dilara 17

İKİNCİ TUR KIRAN KIRANA GEÇTİ

İkinci turda yarışmacılar, Canele adlı tatlıyı yaparak Danilo şefin tabağına en yakınını yapmak için kozlarını paylaştı. Batuhan ve Barbaros yaptğıkları tatlıyla potadan kurtulurken Batuhan oylama sonunda 37,5 puan, Barbaros ise 35 puan aldı. Son ikiye Esra ve Dilara kaldı.

Esra, Somer ve Mehmet şeften 7'şer puan alarak 29.5 puana ulaştı. Canele'si en çok beğenilen yarışmacı olan Esra 36 puan ile geceyi tamamlayarak yarışmaya devam etti. Gecenin ikinci ismi olan Esra, '' Geceleri uyku uyumuyorum. Şu önlükten bir tanesini giyene kadar. Dilara başarılı bir kız. Potaya fısıldayan kadın diyebilirim kendime.'' dedi. Elenen isim Dilara oldu. Dilara yarışmaya dokuzuncu olarak veda etti.

DİĞER
Gerçek ortaya çıktı! Kızılcık Şerbeti’nin Alev’i ve Apo'su gerçek hayatta da aşk mı yaşıyor? Müjde Uzman’dan beklenen açıklama!
Asgari ücrete yıllık formül! Milyonların gözü ikinci toplantıda: Zam oranı ne kadar olacak?
F.Bahçe'nin kapısından dönmüştü! Kabusu yaşadı
G.Saray'ın yeni 10 numarası Belçika'dan!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI? | Gelinim Mutfakta puan durumu 18 Aralık
MASTERCHEF KİM ELENDİ 17 ARALIK? MasterChef bu hafta elenen yarışmacı kim oldu?
AÖL GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI 2023 | AÖL sınav yeri öğrenme - Giriş belgesi nasıl alınır?
Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı (18 Aralık Pazartesi)
ATV CANLI İZLE 2023 | atv canlı yayın izle bugün - Atv frekans bilgileri
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Real Madrid'de yıldız isim sezonu kapattı! Real Madrid'de yıldız isim sezonu kapattı! 11:40
Tuzlaspor - Sakaryaspor maçı ne zaman? Tuzlaspor - Sakaryaspor maçı ne zaman? 11:29
Formayı unuttu! Geleceği belirsiz Formayı unuttu! Geleceği belirsiz 11:28
F.Bahçe Krunic'e kavuşuyor! İmza tarihi... F.Bahçe Krunic'e kavuşuyor! İmza tarihi... 11:02
"Oyuncular şok halindeydiler!" "Oyuncular şok halindeydiler!" 10:51
İstanbulspor - Trabzonspor maçı ne zaman? İstanbulspor - Trabzonspor maçı ne zaman? 10:41
Daha Eski
Sivasspor Başakşehir maçına hazır! Sivasspor Başakşehir maçına hazır! 10:40
Fırtına'da İstanbulspor maçı öncesi 4 eksik! Fırtına'da İstanbulspor maçı öncesi 4 eksik! 10:40
Alperen'in sayıları galibiyete yetmedi! Alperen'in sayıları galibiyete yetmedi! 10:35
Başakşehir - Sivasspor maçı ne zaman? Başakşehir - Sivasspor maçı ne zaman? 10:35
5 isme şartlı geri dönüş! 5 isme şartlı geri dönüş! 10:29
G.Saray efsanesinden flaş sözler! "Benimle 6 ay çalışsın..." G.Saray efsanesinden flaş sözler! "Benimle 6 ay çalışsın..." 10:21