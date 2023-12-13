GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 14 ARALIK | Yılın son Merkür Retrosu geldi bile!

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 14 ARALIK | Konfor alanınızdan çıkıp yıl bitmeden son bir cesur şey yapmanın zamanı geldi! Salı günü maceracı Yay burcunda yeni ay gelirken, evren kendiniz ve dünya hakkında heyecan verici keşifler yapmanız, egzotik yerlere gitmeniz, farklı görüşleri paylaşan ilginç insanlarla tanışmanız ve genel olarak dışarı çıkmanız için size yalvarıyor. İşte Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu günlük burç yorumları...

KOÇ BURCU (21 Mart – 20 Nisan)♈

👉Mevcut veya potansiyel bir aşk partneriniz gözden kaybolabilir ve aramalarınıza cevap vermeyebilir. Arkadaşınızın ilgisini kaybedip kaybetmediğini merak ederek paniğe kapılabilirsiniz. Hemen sonuca varmayın. Partneriniz başka konulara karışabilir. Eski deyişi hatırlayın: "Bir şeyi seviyorsanız bırakın gitsin." Eğer tutunursan, ilk etapta asla senin olmadı.

BOĞA BURCU (21 Nisan – 21 Mayıs)♉

👉Bugün evinizde medyumlar, sanatçılar ve ruhsal yönelimli insanlardan oluşan bir toplantı gerçekleşebilir. Bu büyüleyici ve teşvik edici bir toplantı olabilir, ancak tartışmayı ve tartışmayı karıştırmayı seven birileri de olabilir. Bu olasılığın farkında olun ve mümkünse kısa devre yapın, aksi takdirde bu umut verici karşılaşma, egoların hırpalanması ve duyguların incinmesiyle sonuçlanabilir.

İKİZLER BURCU (22 Mayıs – 22 Haziran) ♊

👉Almak istediğiniz bir ders açılabilir ve hemen kayıt olmak isteyeceksiniz. Birkaç zorlukla karşılaşabilirsiniz. Telefonla kaydolmayı denerseniz hat meşgul olabilir. Çevrimiçi kaydolursanız web sitesi çökebilir. Cesaretiniz kırılmasın ve pes etmeyin. Bunlar yalnızca geçici gecikmelerdir. Dersi kaçırmak istemeyeceksiniz. Denemeye devam et!

YENGEÇ BURCU (23 Haziran – 22 Temmuz) ♋

👉Yatırımlarda çok paranız var mı? Yalnızca bir tasarruf hesabınız veya konut sermayeniz olsa bile, borsada bir düşüş yaşandığında biraz tedirgin olabilirsiniz. Perde arkasında kamuoyunun bilmediği çok şey oluyor. Durum geçicidir. Piyasanın çok geçmeden normale dönmesi gerekiyor.

ASLAN BURCU (23 Temmuz – 22 Ağustos) ♌

👉Bir aşk partnerinin dikkati dağılmış gibi görünebilir. Arkadaşınızın başka birini bulduğu sonucuna varmayın. Sorunun, partnerinizin değerli bir hedefe ulaşırken karşılaştığı engellere odaklanması daha olasıdır. Arkadaşınız bunu sizinle paylaşmaya karar verdiğinde duruma biraz ışık tutabilirsiniz.

BAŞAK BURCU (23 Ağustos – 22 Eylül) ♍

👉Ekipman bugün size sorun çıkarabilir. Muhtemelen onunla çalışma konusunda iyisinizdir, ancak konu sorun gidermeye geldiğinde, bilmeniz gereken kadar bilgi sahibi olmayabilirsiniz. Bu konuda endişelenerek kendinizi delirtmeyin. Size yardımcı olması için bir arkadaşınızdan veya meslektaşınızdan yardım alın veya daha iyisi bir profesyoneli arayın. Kendinizi daha güvende hissedeceksiniz ve çok daha fazlasını başaracaksınız.

TERAZİ BURCU (23 Eylül – 22 Ekim) ♎

👉Bir arkadaşınızın iletişim eksikliği ve hatta belki de sizinle aranızda yaşanan eksiklik, güvensizliklerinizi ortaya çıkarabilir ve bu kişinin sizi hâlâ önemseyip önemsemediğini merak etmenize neden olabilir. Merak etme. Arkadaşın üzgün ama seninle ilgili değil. Sorunu fark edemeyecek kadar zorluklara kapılmış olabilir. Orada bekleyin, hazır olduklarında tekrar iletişime geçeceksiniz.

AKREP BURCU (23 Ekim – 21 Kasım) ♏

👉Grubunuzun bir üyesi nereye gittiğini kimseye söylemeden gitmiş olabilir. Bu geri kalanınız için endişe verici olabilir ama endişelenmeyin. Arkadaşınızın durumu muhtemelen iyidir ancak yalnız başına biraz düşünmeye ihtiyacı olabilir. Bugün bu kişiden haber almayacağınızı kabul etmelisiniz. İnanın ve endişelenmeyin.

YAY BURCU (22 Kasım – 21 Aralık) ♐

👉Tuhaf, beklenmedik bir çağrı veya e-posta kafanızı karıştırabilir. Arayanı tanımıyor olabilirsiniz, verilen bilgi size mantıklı gelmeyebilir veya size doğru gelmeyen bir haber getirebilir. Duyduğunuz her şey yanlış değilse bile abartılı olabilir. Eğer sizin için önemliyse, hemen sonuca varmadan ve bunu başkalarına aktarmadan önce gerçekleri inceleyin.

OĞLAK BURCU (22 Aralık – 21 Ocak) ♑

👉Mali durumunuz kafa karıştırıcı mı? Bu konuda paniğe kapılmaya mı başladın? Hiçbir şey için canınızı sıkıyor olabilirsiniz. Tüm evraklarınızı bir araya toplayın, gerçeklere odaklanın ve gerçekte neler olduğunu görün. Gerçek rakamlara bakıp birkaç kez üzerinden geçtiğinizde, durumun üstesinden gelebileceğinizi göreceksiniz

KOVA BURCU (22 Ocak – 19 Şubat) ♒

👉Yaratıcı projelere yönelik fikirler aklınıza akın ediyor olabilir, ancak bunlar kavranamayacak kadar genel veya belirsiz olabilir. İsterseniz bir liste yapın ancak bugün hiçbir şeye başlamanız gerektiğini düşünmeyin. Başlamak için en iyisine karar vermeden önce fikirlerin ortalıkta dolaşması için birkaç güne ihtiyacınız olabilir. Sabırlı ol.

BALIK BURCU (20 Şubat – 20 Mart) ♓

👉Yakınınızdaki birinden garip titreşimler alıyor musunuz? Muhtemelen bu kişi sana kızgın değil. Profesyonel ortamda yaklaşan değişiklikler konusunda endişeli olabilir. Bütün işaretler bu kaygıların yersiz olduğunu gösteriyor. Arkadaşınızı öğle yemeğine çıkarmayı ve sadece dinlemeyi teklif edin. Yükü hafifletebilecek ve çok ihtiyaç duyulan perspektifi sağlayabileceksiniz.