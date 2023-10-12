MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? 12 Ekim MasterChef eleme adayları belli oldu

MasterChef 2023 All Star'da büyük heyecan sürüyor. Akdeniz mutfağının tema olarak seçildiği 12 Ekim Perşembe akşaöı yayımlanacak bölümde, Mehmet, Danilo ve Somer şef, eleme adayını ve dokunulmazlığı kazananı seçecek.

12 EKİM MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

Masterchef All Star'da 12 Ekim Perşembe günü bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı AYAZ oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

Masterchef'te 12 Ekim Perşembe günü Akdeniz lezzetleri yapıldı. Birbirleriyle kıyasıya mücadele içine giren yarışmacılardan gecenin eleme adayları METİN ve ESRA oldu.