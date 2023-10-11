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MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI? 11 Ekim MasterChef eleme adayı belli oldu!

Ekranların sevilen yarışması MasterChef All Star'da heyecan devam ediyor. Heyecan dolu proramda son olarak dokunulmazlık oyunu oynandı. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan dokunulmazlık oyunu sonrasında kazanan yarışmacılar araştırılıyor. MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kimler oldu? İşte detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2023 Perşembe 01:31 Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2023 Perşembe 02:01
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI? 11 Ekim MasterChef eleme adayı belli oldu!

Ekranların sevilen yarışması MasterChef All Star'da heyecan devam ediyor. Heyecan dolu programda son olarak bireysel dokunulmazlığı kazanan isim belli oldu.

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MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

Masterchef'te 11 Ekim Çarşamba günü birbirleriyle kıyasıya mücadele içine giren yarışmacılardan oylama sonucunda seçilen kişi, Masterchef'te eleme adayı oldu. Detaylar haberimizde...

MASTERCHEF ALL STAR DOKUNULMAZLIĞI KAZANAN YARIŞMACI BELLİ OLDU

MasterChef All Star'da bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı METİN oldu.

MASTERCHEF ALL STAR ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef All Star'da gecenin eleme adayları KEREM ve KIVANÇ oldu.

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