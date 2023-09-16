Kanya West ve eşi Bianca Türk dönerci kuyruğunda

İddialı giyim tarzıyla gündemdeki yerini koruyan Amerikalı rap'çi Kanye West ve eşi Bianca Censori, Berlin'de bir Türk dönerci önünde kuyrukta beklerken objektiflere takıldı. Ünlü çiftin öne geçme talepleri reddedilirken çift dakikalarca kendilerine sıra gelmesini bekledi.

Yaptıkları enterasan kombinlerle de bir önceki tatil durakları olan İtalya'da tartışma konusu olan çift, önceki gün Berlin'de tekrardan ilginç giyim tarzlarıyla kameralardan kaçamadı.

TERCİHLERİ SEBZELİ TAVUK DÖNER OLDU

Restoranın önündeki uzun kuyruğa aldırış etmeden kalabalığı aşıp öne geçmek isteyen ünlü çift, taleplerinin kabul görülmemesinin ardından herkes gibi sıra beklemek zorunda kaldı. Sebzeli tavuk döner sipariş eden çift, yemeklerini ise restoranın yakınlarında bulunan bir bankta yedi.