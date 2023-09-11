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ÇİFTE SOYGUN (Flypaper) FİLMİNİN KONUSU NE? | Çifte Soygun oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Yönetmen koltuğunda Rob Minkoff'un oturduğu Çifte Soygun filmi, televizyon ekranlarında gösterilmesinin ardından merak konusu oldu. Suç komedi türündeki 2012 yapımı Çifte Soygun hakkında arama motorlarında araştırılan 'Çifte Soygun filminin konusu ne, oyuncuları kim, ne zaman çekildi?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2023 Pazartesi 11:26 Güncelleme Tarihi: 11 Eylül 2023 Pazartesi 11:30
ÇİFTE SOYGUN (Flypaper) FİLMİNİN KONUSU NE? | Çifte Soygun oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Çifte Soygun filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Rob Minkoff'un üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Çifte Soygun filminin konusu ne? Oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

ÇİFTE SOYGUN FİLMİNİN KONUSU NE?

ripp Kennedy (Patrick Dempsey) kapanmasına yakın bir saatte yüklü bir miktarda para çekmek için bankaya gider. Fakat hemen ardından birbirinden habersiz iki farklı çete de aynı bankayı soymak için silahlar içeri girer. Tripp, banka görevlisi Kaitlin'i (Ashley Judd) korumaya çalışırken bir yandan da eli silahlı iki çete arasında ara buluculuk oynar.

Çetelerden biri oldukça profesyonel görünümlü ve donanımlıyken, diğer 'çift' yüzlerinden sadece güneş gözlükleri ve hafif makineli silahlarıyla karşı tarafa meydan okurlar. Bankanın kasa sistemleri gün sonu kapanışıyla kitlenmeye başlarken, bankada kalan herkes birbirine zıt iki çetenin ortak rehinesi olacaktır...

ÇİFTE SOYGUN OYUNCULARI KİM?

  • Patrick Dempsey
  • Ashley Judd
  • Tim Blake Nelson
  • Mekhi Phifer
  • Tamara Stuparich De La Barra
  • Jeffrey Tambor
  • Pruitt Taylor Vince
  • John Ventimiglia
  • Matt Ryan
  • Crystal Kung Minkoff
  • Octavia Spencer
  • Curtis Armstrong
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