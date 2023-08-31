Haberler Magazin YA ÇOK SEVERSEN OYUNCU KADROSU | Ya Çok Seversen dizisi konusu ne, oyuncuları kim, nerede çekiliyor? - Kanal D

YA ÇOK SEVERSEN OYUNCU KADROSU | Ya Çok Seversen dizisi konusu ne, oyuncuları kim, nerede çekiliyor? - Kanal D

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Ya Çok Seversen için oyuncu kadrosu ve hikayesi ile dikkatleri üzerine çekiyor. Perşembe günleri yeni bölümüyle ekranlara gelen dizinin başrıollerinde Kerem Bursin, Hafsanur Sancaktutan ve Hatice Aslan gibi tanıdık isimler yer alırken konusuyla da ilk günden dikkatleri üzerinde toplayan dizinin detayları merak ediliyor. Peki Ya Çok Seversen dizisi konusu ne, oyuncuları kim, nerede çekiliyor? İşte detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2023 Perşembe 12:31
YA ÇOK SEVERSEN OYUNCU KADROSU | Ya Çok Seversen dizisi konusu ne, oyuncuları kim, nerede çekiliyor? - Kanal D

YA ÇOK SEVERSEN OYUNCU KADROSU | Ya Çok Seversen dizisi, bu yaz Kanal D ekranlarında izleyici ile buluştu ve beğeni topladı. Kanal D ekranlarında perşembe günleri yayınlanmaya devam eden dizinin başrollerinde tanıdık yüzlerin yer aldığı iddialı yapımda detaylar sık sık araştırılıyor. Peki, Ya Çok Seversen dizisi konusu ne, oyuncuları kim, nerede çekiliyor? İşte detaylar...

YA ÇOK SEVERSEN DİZİSİNİN KONUSU NE?

Ya Çok Seversen, annesi öldükten sonra küçük yaşta gönderildiği yatılı okuldan bir daha aile evine dönmeyen ve hayatını kendi ayakları üstünde yurtdışında geçiren, kimseye güven duymayan Ateş ile gerçek ailesini hiç tanımamış, insanları kandırarak para kazanan Leyla'nın yollarının kesişme hikayesini konu alıyor.

YA ÇOK SEVERSEN DİZİSİ OYUNCU KADROSU

  • Kerem Bürsin
  • Hafsanur Sancaktutan
  • Hatice Aslan
  • Şerif Erol
  • Cemre Ebüzziya
  • Nazmi Kırık
  • Aziz Caner İnan
  • Mine Kılıç
  • Oğulcan Arman
  • Durukan Çelikkaya
  • Özgün Akaçça
  • Lara Aslan
  • Adin Külçe
  • Arven Yavuz
DİĞER
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'tan transferde sürpriz hamle! Geçen yıl da istemişlerdi, 5 milyon Euro gözden çıkarıldı...
Türkiye ekonomisi büyüyor! Rakamlar açıklandı: İkinci çeyrekte 3,8 olarak gerçekleşti
F.Bahçe'de 3 yıllık imza! İşte alacağı ücret
F.Bahçe'den yılın ters köşesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
K-9 FİLMİNİN KONUSU NE?
SAN ANDREAS FAYI FİLMİNİN KONUSU NE?
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ CANLI İZLE - Zuhal Topal CANLI YAYIN
atv CANLI İZLE (HD) - atv dizileri | ATV YAYIN AKIŞI | atv CANLI YAYIN
Kanal D CANLI İZLE (HD) - Kanal D YAYIN AKIŞI / KANAL D CANLI İZLE📺
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
UEFA'dan Türk hakemlere görev! UEFA'dan Türk hakemlere görev! 12:11
Filenin Sultanları final bileti için parkeye çıkacak! Filenin Sultanları final bileti için parkeye çıkacak! 11:52
Milli Takım'ın rakibi Japonya'nın kadrosu açıklandı! Milli Takım'ın rakibi Japonya'nın kadrosu açıklandı! 11:51
İşte Süper Lig'de 4. hafta maçları! İşte Süper Lig'de 4. hafta maçları! 11:15
Mata'nın yeni takımını duyurdular! Mata'nın yeni takımını duyurdular! 11:06
İcari Avrupa'nın zirvesinde! İcari Avrupa'nın zirvesinde! 11:04
Daha Eski
Yıldız isme 10 milyon euro'luk teklif! Yıldız isme 10 milyon euro'luk teklif! 10:45
Petkovic Trabzonspor'a gelecek mi? Bjelica açıkladı Petkovic Trabzonspor'a gelecek mi? Bjelica açıkladı 10:32
Oosterwolde: Benim için özel bir maç olacak Oosterwolde: Benim için özel bir maç olacak 10:26
Crespo'dan ters köşe! Genoa derken... Crespo'dan ters köşe! Genoa derken... 10:25
Sivasspor'da Beşiktaş maçı öncesi son durum! Sivasspor'da Beşiktaş maçı öncesi son durum! 10:09
Barcelona'nın genç yıldızı ada yolcusu! Barcelona'nın genç yıldızı ada yolcusu! 09:58