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SINDIRELLA (Cinderella) FİLMİNİN KONUSU NE? | Sindirella oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Yönetmen koltuğunda Kenneth Branagh'ın oturduğu Sindirella filmi, televizyon ekranlarında gösterilmesinin ardından merak konusu oldu. fantastik, romantik türündeki 2015 yapımı Sindirella hakkında arama motorlarında araştırılan 'Sindirella filminin konusu ne, oyuncuları kim, ne zaman çekildi?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2023 Cumartesi 14:20 Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2023 Cumartesi 14:30
SINDIRELLA (Cinderella) FİLMİNİN KONUSU NE? | Sindirella oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Sindirella filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Kenneth Branagh'ın üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Sindirella filminin konusu ne? Oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

SINDIRELLA FİLMİNİN KONUSU NE?

Sindirella, üvey annesi ve kız kardeşi tarafından dışlanan genç bir kızın bir yabancı ile karşılaştıktan sonra değişen yaşamının hikayesini anlatıyor. Ella'nın tüccar babası, annesinin trajik ölümü üzerine başka bir kadınla evlenir. Çok sevdiği babasına destek olmak için Ella yeni üvey annesi Tremaine'i ve üvey kız kardeşleri Anastasia ve Drizella'yı kabul eder.

Fakat Ella'nın babası da aniden ölünce, genç kız bu zalim üvey anne ve kız kardeş ile baş başa kalacaktır. Kısa zaman içinde kendi evinde bu üç kadının hizmetçisi durumuna düşer. Umutsuzluğa kapışan genç kadının tek kurtuluşu, kentte düzenlenen ve tüm genç kızların katılacağı o balodur…

SINDIRELLA OYUNCULARI KİM?

  • Lily James
  • Richard Madden
  • Cate Blanchett
  • Helena Bonham Carter
  • Hayley Atwell
  • Sophie McShera
  • Holliday Grainger
  • Stellan Skarsgård
  • Derek Jacobi
  • Ben Chaplin
  • Nonso Anozie
  • Eloise Webb

SINDIRELLA FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Chris Weitz'in yazdığı ve Kenneth Branagh'ın yönettigi İngiliz-Amerikan romantik fantezi filmi Sindirella, 2015 yapımıdır.

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