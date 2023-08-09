Haberler Magazin Bumblebee filminin konusu nedir, oyuncuları kim? I Bumble Bee filmi ne zaman çekildi?

Bumblebee filminin konusu nedir, oyuncuları kim? I Bumble Bee filmi ne zaman çekildi?

Yönetmenliğini Travis Knight'ın üstlendiği aksiyon ve bilim kurgu filmi Bumble Bee, sinemaseverlerin beğenisini kazanmasının ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Konusu, oyuncuları ve çekim tarihi araştırılan Bumbelbee filmi hakkında merak edilenler haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2022 Pazar 23:00 Güncelleme Tarihi: 09 Ağustos 2023 Çarşamba 09:53
Bumblebee filminin konusu nedir, oyuncuları kim? I Bumble Bee filmi ne zaman çekildi?

Senaryosunu Christina Hodson'un kaleme aldığı ve yönetmen koltuğunda Travis Knight'ın oturduğu Bumbel Bee filmi, televizyon ekranlarında gösterilmesinin ardından vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında yerini aldı. Aksiyon ve bilim kurguyu bir robotun gözünden izleyicilere yansıtan Bumbel Bee hakkında araştırılan Bumblebee filminin konusu nedir, oyuncuları kim? I Bumble Bee filmi ne zaman çekildi? sorularının cevabını haberimizde derledik.

BUMBLEBEE FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

1980'li yıllarda tek başına kalan Bumblebee henüz çok gençtir. Nereye gideceğini bilemeyen ve kimsesi olmayan sarı autobot Bumblebee 1987 yılında sürekli kaçmakta ve saklanmaktadır. Bu süreçte güvenli liman olarak sakin bir Kaliforniya sahil kasabasına sığınmıştır.

Charlie ise 18 yaşına basmak üzere olan bir genç kızdır. Bir gün Bumblebee'yi harap halde keşfeder. Çalışma ihtimali olan bir külüstür gördüğünü zanneden genç kadın onu tamir etmek için kolları sıvar. Bumblebee'yi atölyesine götüren ve üzerinde çalışmaya başlayan Charlie, amacına ulaştığında ise bu arabanın sıradan bir "tosbağa" olmadığını keşfeder.

Bumblebee ile arkadaşlık kuran Charlie, en yakın arkadaşına dönüşen autobotu peşindeki "decepticon"lardan koruyabilmek için onunla birlikte bir maceraya atılacaktır.

BUMBEL BEE OYUNCULARI KİM?

  • Hailee Steinfeld
  • John Cena
  • Jorge Lendeborg Jr.

BUMBLE BEE FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

21 Aralık 2018'de vizyona giren Bumble Bee'nin çekimleri 2018 yılında tamamlandı.

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