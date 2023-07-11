MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU? 11 Temmuz MasterChef Türkiye All Star haftanın eleme potasındaki isimleri belli oldu!

Masterchef yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. MasterChef Türkiye 11 Temmuz bölümünde neler oldu? MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? Masterchef 1. ve 2. eleme adaylar kimler oldu? merak edildi. Masterchef 1. eleme adayı kimdir? Masterchef haftanın 2. eleme adayı kim oldu? Hangi isimler eleme adayı?

MASTERCHEF BUGÜN HANGİ TAKIM KAZANDI?

Bugünkü dokunulmazlık oyununu Mavi takım kazanmıştı ve Kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oynadı.

MASTERCHEF 11 TEMMUZ KIRMIZI TAKIM DOKUNULMAZLIĞINI KİM ALDI?

Bugün Kırmızı takım bireysel dokunulmazlığında yaratıcılık oyunu oynandı. Ürünler baby ahtapot ve börülce oldu. En iyi tabaklar açıklandı ve eleme adayları belli oldu.

Kırmızı takımda en iyi yemeği Çağatay yaptı ve bireysel dokunulmazlığı kazandı. Çağatay haftanın 1. eleme adayı olarak Batuhan'ın ismini söyledi.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

Bu haftanın 1. eleme adayı Batuhan olmuştu. 2. eleme adayı ise Berker seçildi.