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SURVIVOR İLETİŞİM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? | 1 Haziran Survivor'da kim elendi?

Survivor'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Sevilen yarışma programında bu hafta büyük bir sürpriz yaşanacak. Yarışmacılar yarışmanın en büyük iletişim ödülünü kazanmak için yarışacak. Peki, Survivor iletişim oyununu kim kazandı? Survivor'da adaya kim veda etti, kim elendi? İşte detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2023 Perşembe 13:30
SURVIVOR İLETİŞİM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? | 1 Haziran Survivor'da kim elendi?

SURVIVOR İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Ekranların en sevilen yarışma programlarından Survivor, tüm heyecanıyla devam ediyor. 1 Haziran Perşembe günü yayınlanacak bölümde iletişim oyununu kimin kazandığı merak ediliyor. Milyonlarca kişiyi ekran başına kilitleyen Survivor'da 1 Haziran Perşembe günü neler olduğunu haberimizde derledik. İşte detaylar...

1 HAZİRAN SURVIVOR KİM ELENDİ?

1 Haziran Perşembe günü yayınlanacak bölümde iletişim oyununu kazanan takım henüz bilinmiyor. İletişim oyunu oynanıp kazananlar ve elenen kişi belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

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