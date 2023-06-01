SURVIVOR İLETİŞİM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? | 1 Haziran Survivor'da kim elendi?

SURVIVOR İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Ekranların en sevilen yarışma programlarından Survivor, tüm heyecanıyla devam ediyor. 1 Haziran Perşembe günü yayınlanacak bölümde iletişim oyununu kimin kazandığı merak ediliyor. Milyonlarca kişiyi ekran başına kilitleyen Survivor'da 1 Haziran Perşembe günü neler olduğunu haberimizde derledik. İşte detaylar...

1 HAZİRAN SURVIVOR KİM ELENDİ?

1 Haziran Perşembe günü yayınlanacak bölümde iletişim oyununu kazanan takım henüz bilinmiyor. İletişim oyunu oynanıp kazananlar ve elenen kişi belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.