SURVIVOR AİLE OYUNUNU KİM KAZANDI? 27 Nisan Survivor aile ödülünü hangi takım kazandı?

Survivor'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. Son olarak heyecan dolu yarışmada kırmızı ve mavi takım aileleri için ödül oyununda parkura çıktılar. Oyun iki güne yayıldı. Peki Survivor'da aile ödülünü kim kazandı? İşte detaylar...

Survivor heyecanı dur durak bilmeden sürüyor. Çarşamba günü iki gün sürecek aile ödülü için ilk mücadele gerçeklemişti. Ödülün sahibi ise perşembe gecesi oynanan oyunla netleşti. İşte kazanan takım...

SURVİVOR AİLE ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Heyecan dolu yarışmada kırmızı ve mavi takımın rekabeti devam ediyor. Uzun zamandır beklenen ve özlem dolu ödül oyunu sonunda gerçekleşti! Haftalık takımlara geçilmesi ile yeni takımlar kendilerini zorlu ve gerilimin had safhada olduğu aile ödülü parkurunda buldu. Oyun iki gün yapıldı. Aile ödülünün ilk gününü kırmızılılar, en iyiler turunda kazandı.

Perşembe gün gerçekleşen ödül oyununun 1. turunu kırmızı, ikinci turunu da mavi takım kazandı. Karşılaşma en iyiler turuna kaldı. Bu aşamada iki takımda berabere tamamladı ve oyunda yeni bir tur yapıldı. ilk 5 olan takım ödülün sahibi olacaktı. Nefise'nin sayısı ile ödülün kazananı kırmızı takım oldu.