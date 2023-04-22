Haberler Magazin SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU | 22 Nisan Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı?

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU | 22 Nisan Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı?

Survivor'da heyecan sürüyor. Hem beden hem zeka gücünün kullanıldığı 2023 Survivor'da dokunulmazlık oyunu ve ada konseyinin yorumları, fragmanı izleyenleri heyecanlandırırken dokunulmazlık oyununun kazananı da en fazla merak edilen ve araştırılan konular arasında yerini aldı. Peki, 22 Nisan 2023 Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu? İşte tüm merak edilenler haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2023 Cumartesi 14:00 Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2023 Cumartesi 14:30
SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU | 22 Nisan Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı?

22 NİSAN SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU | Ekranların en sevilen yarışma programlarından Survivor, başlar başlamaz 2023 sezonuna damga vurdu. 22 Nisan Cumartesi günü yayınlanan bölümde dokunulmazlık oyununu kimin kazandığı merak ediliyor. Milyonlarca kişiyi ekran başına kilitleyen Survivor'da 22 Nisan Cumartesi günü neler olduğunu haberimizde derledik. İşte detaylar...

22 NİSAN SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

22 Nisan Cumartesi günü yayınlanacak yeni bölümde dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Yeni bölüm yayınlandığında haberimiz güncellenecektir.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin kasası dolup taşacak! Kanarya'da tarihi ayrılık zamanı...
Başkan Erdoğan, Mersin'de AK Parti'nin bayramlaşma programına telefonla bağlandı: Hallaç pamuğu gibi atmanız lazım
Derbi öncesi iki takımda büyük panik!
G.Saray'dan yılın transfer bombası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Survivor Bil Bakalım oyununu kim kazandı?
SURVIVOR İLETİŞİM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
İSTANBUL NAMAZ VAKTİ 2023
Son dakika deprem mi oldu 22 Nisan?
Bayram mesajları 2023 (Dualı, hadisli)
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Derbi öncesi iki takımda büyük panik! Derbi öncesi iki takımda büyük panik! 14:17
Sampdoria - Spezia maçı hangi kanalda? Sampdoria - Spezia maçı hangi kanalda? 14:10
Lazio - Torino maçı hangi kanalda? Lazio - Torino maçı hangi kanalda? 14:05
Bjelica o mevkiye odaklandı! Not etti Bjelica o mevkiye odaklandı! Not etti 14:01
Salernitana - Sassuolo maçı hangi kanalda? Salernitana - Sassuolo maçı hangi kanalda? 14:00
Sürpriz iddia! Altay'ı listesine ekledi Sürpriz iddia! Altay'ı listesine ekledi 13:49
Daha Eski
Ronaldo'dan bayram mesajı! Ronaldo'dan bayram mesajı! 13:15
Ümraniyespor - Beşiktaş maçı saat kaçta? Ümraniyespor - Beşiktaş maçı saat kaçta? 13:13
Batuhan Şen G.Saray'a karşı oynayacak mı? Batuhan Şen G.Saray'a karşı oynayacak mı? 12:55
Ümraniyespor-Beşiktaş'ın VAR'ı açıklandı! Ümraniyespor-Beşiktaş'ın VAR'ı açıklandı! 12:34
Yeni sezonda play-off olacak mı? İşte yanıtı Yeni sezonda play-off olacak mı? İşte yanıtı 12:08
İzmir'de derbi heyecanı! İzmir'de derbi heyecanı! 11:51