SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? 28 Ocak 2023 Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?

SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? Ekranların en sevilen yarışma programlarından Survivor, başlar başlamaz 2023 sezonuna damga vurdu. 28 Ocak Cumartesi günü yayınlanacak bölümde ödül oyununu kimin kazandığı merak ediliyor. Milyonlarca kişiyi ekran başına kilitleyen Survivor'da 28 Ocak Cumartesi günü neler olduğunu haberimizde derledik. İşte detaylar...

28 OCAK CUMARTESİ SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

28 Ocak Cumartesi günü yayınlanacak bölümde ödül oyununu kazanan takım henüz bilinmiyor. Ödül oyunu oynanıp kazananlar belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.