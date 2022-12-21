MASTERCHEF TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI? 21 Aralık MasterChef eleme adayı kim oldu? MasterChef'te kim eleme adayı oldu?

MasterChef Türkiye'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. MasterChef'in 21 Aralık Salı günü yayınlanan bölümü yine nefesleri kesti. Kırmızı ve mavi takım, kıyasıya yarıştı. Kaybeden takımın yarışmacıları kendi aralarında dokunulmazlık için mücadele etti ve en sonunda 1 isim eleme potasına dahil oldu.

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef'te takım mücadelesi nefesleri kesti. Mavi takımda Kıvanç, kaptan olduğu için dokunulmazlığı aldı ve eleme adayı oyununa dahil olmadı.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM?

Mavi takımda dokunulmazlığın sahibi olan Kıvanç, oylamanın dışında kalan isim oldu. Mavi takımda şeflerin değerlendirmesinin ardından eleme adayı Tolga oldu.

MASTERCHEF TOLGA KİMDİR?

MasterChef 2022'de yer alan Tolga Şener, 31 yaşında ve doğma büyüme de Ankaralı'dır. Yarışmaya da Ankara'dan katılan Şener, aşçı olarak çalışıyor. Astronomi mezunu yarışmacı, gastronomiye yöneldiğini dile getiriyor.