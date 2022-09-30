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MasterChef eleme adayı kim oldu? MasterChef takım oyununu kim kazandı?

MasterChef'te heyecan tüm hızıyla sürüyor. Yarışmanın ikinci takım oyununda sıfır atık teması ile nefes kesen bir performans yaşandı. Ardından kaybeden mavi takım ise bireysel dokunulmazlık için tezgah başına geçti. İşte, MasterChef'te haftanın eleme adayları..

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2022 Cuma 23:35 Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2022 Cumartesi 00:37
MasterChef eleme adayı kim oldu? MasterChef takım oyununu kim kazandı?

MasterChef'te heyecan tüm hızıyla sürüyor. Yarışmanın ikinci takım oyununda sıfır atık teması ile nefes kesen bir performans yaşandı. Ardından kaybeden mavi takım ise bireysel dokunulmazlık için tezgah başına geçti. İşte, MasterChef'te haftanın eleme adayları..

MASTERCHEF'TE TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef 2022 yarışmasında kırmızı ve mavi takımlar karşı karşıya geldi. MasterChef yeni bölümünde yarışmacılar, dış oyunu Darülaceze'de oynadılar. İki takımın kıyasıya mücadele ettiği yarışmada şeflerin isteğini en iyi ve doğru şekilde yapan kırmızı takım oyunun kazananı oldu. Mavi takım ise bireysel dokunulmazlık için karşı karşıya geldi.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Tolga oldu.

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYLARI KİM?
Dokunulmazlığı kazanan Tolga, Şule'yi potaya yolladı. Kırmızı takım arasında yapılan oylamada ise Tayfun, en fazla oyun alarak eleme adayları arasına dahil oldu.

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