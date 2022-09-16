KALPAZAN (THE FORGER) FİLMİNİN KONUSU NE? Kalpazan filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Kalpazan filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverler ile buluşacak ve izleyenlere unutulmaz bir sinema keyfi yaşatacak. Peki, Kalpazan filminin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? 2014 yapımı dram ve gerilim filmi Kalpazan detayları haberimizde...

KALPAZAN (THE FORGER) FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Dünyanın en iyi benzeti ressamı olan ve ünlü ressamların tablolarının birebir kopyalarını yapan Ray Cutter, hapishanede zor zamanlar geçirmektedir. Hapishaneden bir an önce çıkabilmek için neredeyse imkansız bir görevi yerine getirme karşılığında bir suç örgütüyle anlaşma yapar. Buna göre Ray, ünlü ressam Claude Monet'nin bir tablosunun replikasını çizmek, tablonun orijinalini müzeden çalmak, sonrasında ise yerine replikasını koymak zorundadır. Ray Cutter, babasının ve oğlunun da yardımlarıyla bu zorlu işin peşine düşer.