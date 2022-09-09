Haberler Magazin MasterChef'te neler yaşandı? MasterChef MasterClass'ı kim kazandı? 9 Eylül MasterChef'te haftanın eleme adayları kim oldu?

MasterChef'te neler yaşandı? MasterChef MasterClass'ı kim kazandı? 9 Eylül MasterChef'te haftanın eleme adayları kim oldu?

MasterChef'te 9 Eylül Cuma günü MasterClass heyecanı yaşandı. Yarışmacılar et ile ilgili önemli detaylar öğrendi. Şefler yarışmacılardan, "Steak Tartar" yapmasını istedi. MasterChef izleyicileri arama motorlarında, "MasterChef MasterClass'ı kim kazandı? 9 Eylül Cuma MasterChef'te haftanın eleme adayları kim?" gibi sorular aratılıyor. İşte detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 10 Eylül 2022 Cumartesi 01:00 Güncelleme Tarihi: 10 Eylül 2022 Cumartesi 01:30
MasterChef'te neler yaşandı? MasterChef MasterClass'ı kim kazandı? 9 Eylül MasterChef'te haftanın eleme adayları kim oldu?

MasterChef TV8 ekranlarında merakla izlenmeye devam ediyor. Lezzetli tariflerin ve tabakların yer aldığı yarışma programında 9 Eylül Cuma günü haftanın MasterClass'ı gerçekleşti. Şeflerden Mehmet Yalçınkaya'nın restoranına gidecek yarışmacılar, etin işlenmesi ve doğranması gibi önemli teknik bilgiler öğrendi.

MASTERCHEF 9 EYLÜL MASTERCLASS'I KİM KAZANDI?

MasterChef'de bugün yayınlanacak programda, en iyi Steak Tartar yaparak MasterClass ödülünü kazanacak yarışmacı belli oldu. Büşra, Ayaz, Vural, Kaan ve Gamze'nin arasında gerçekleşen etabı kazanan isim Gamze oldu.

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYLARI KİMLER?

Bu hafta MasterChef'te eleme adaylarının tamamı, mavi takıma oyunlarda 3-0 mağlup olan kırmızı takımdan oluştu. Eleme potasında yarışacak isimler şöyle: Vural, Serpilay, Burak R., Dilan, Melih ve Yağız.

DİĞER
Barcelona ile Atletico Madrid arasında Antoine Griezmann krizi! Transferi mahkemelik oluyor...
Son Dakika: Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy evlendi! Nikah fotoğrafları sosyal medyayı salladı! Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’u...
Alanyaspor evinde kazandı!
Tahkim Kurulu'ndan Josef de Souza kararı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
IOS 16 çıktı mı? IOS 16 çıkış tarihi ne zaman? İşte IOS 16'ya dair bilmeniz gerekenler
Deprem filminin (The Quake) konusu ne? Deprem filmi oyuncuları ve yönetmeni kimlerdir? Filmin yapım yılı ile imdb puanı...
2021 TÜİK verilerine göre Türkiye'de nüfusu 1 milyondan fazla olan kaç il vardır?
THY KABİN MEMURU ALIMI ŞARTLARI NELER? THY kabin memuru başvurusu ne zaman?
İOKBS SORU VE CEVAP ANAHTARI! İOKBS soruları ve cevapları açıklandı mı? | Bursluluk Sınavı soru kitapçığı - 2022 MEB İOKBS PDF
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Girona hata yapmadı! Girona hata yapmadı! 00:04
Lens Troyes'u tek farkla geçti! Lens Troyes'u tek farkla geçti! 23:57
Augsburg deplasmanda galip! Augsburg deplasmanda galip! 23:55
Josef'ten Tahkim Kurulu'na tepki! "Bir oyuncuyu öldürdükleri gün..." Josef'ten Tahkim Kurulu'na tepki! "Bir oyuncuyu öldürdükleri gün..." 22:32
Alanyaspor evinde kazandı! Alanyaspor evinde kazandı! 22:03
Boluspor tek attı 3 aldı! Boluspor tek attı 3 aldı! 21:56
Daha Eski
Konferans Ligi'nde haftanın golü Hasan Ali'den! Konferans Ligi'nde haftanın golü Hasan Ali'den! 21:39
Fırtına Adana Demirspor'a bileniyor! Fırtına Adana Demirspor'a bileniyor! 21:35
Rıza Çalımbay'dan fikstür eleştirisi! Rıza Çalımbay'dan fikstür eleştirisi! 21:06
Alanyaspor - Ankaragücü | CANLI Alanyaspor - Ankaragücü | CANLI 19:57
Lucescu'dan Jorge Jesus'a gönderme! Lucescu'dan Jorge Jesus'a gönderme! 19:56
Tahkim Kurulu'ndan Josef de Souza kararı! Tahkim Kurulu'ndan Josef de Souza kararı! 19:56