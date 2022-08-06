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DİNAZOR AVI FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Dinazor Avı (Jurassic Hunt) filminin oyuncuları kimler, film ne zaman çekildi?

Yönetmenliğini Hank Braxtan'in üstlendiği ve senaryosunu Jacoby Bancroft ile Jeffrey Giles'ın kaleme aldığı Dinozor Avı filmi gündemde yerini aldı. Sinemaseverler, evde film izlemenin tadını çıkarmak için geri sayıma devam ederken; Dinozor Avı (Jurassic Hunt) filminin konusu ve oyuncu kadrosu araştırılmaya başladı. İşte Dinozor Avı (Jurassic Hunt) filmine dair merak edilenler...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2022 Cumartesi 12:30
DİNAZOR AVI FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Dinazor Avı (Jurassic Hunt) filminin oyuncuları kimler, film ne zaman çekildi?

2021 yapımı Dinozor Avı (Jurassic Hunt) filminin konusu ve oyuncuları araştırılmaya devam ediyor ve Hank Braxtan'in yönetmen koltuğuna oturduğu film televizyon ekranlarında yayınlanmadan önce izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Peki, bilimkurgu türündeki Dinozor Avı (Jurassic Hunt) filminin konusu nedir, oyuncuları kim? İşte detaylar...

DİNOZOR AVI FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Genetiğiyle oynanıp yeniden oluşturulan dinozorları sadece zevk için katleden bir grup, vahşi doğa parkında ödül avcılığı oynamaktadır.

Parker da bu gruba katılanlar arasındadır. Yırtıcı kuşların öldürdüğü rehber ise artık grubun lideri değildir.

Ekip, şimdi parktan kaçıp kurtulmaya uğraşacaktır. Ancak bu sefer dinozorlar için onlar birer avdır.

DİNOZOR AVI FİLMİNİN OYUNCU KADROSU

  • Courtney Loggins
  • Ruben Pla
  • Tarkan Dospil
  • Joston Theney
  • Dan Sinclair
  • Benjamin Watt
  • Antuone Torbert
  • Butch McCain
  • Heath C. Heine
  • Spencer C. Warthen
  • J. Michael Weiss

DİNOZOR AVI FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Dinozor Avı filmi 2021 yılında vizyona girmiştir.

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