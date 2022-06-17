SURVİVOR 2. ELEME ADAYI KİM OLDU? | 17 Haziran Cuma günü Survivor All Star'da dokunulmazlığı kim kazandı?

Survivor All Star'da bireysel oyunlarla devam eden heyecan izleyicilerin nefesini kesmeye devam ediyor. Yarışmanın sıkı takipçileri Survivor'da dokunulmazlık oyununu kimin kazanacağını ve haftanın 2. eleme adayının kim olacağını araştırmayı sürdürüyor. İşte Survivor 2022'de bireyselliğe kalan yarışmacılar ve haftanın eleme adayları...

17 HAZİRAN BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor All Star'da haftanın 2. dokunulmazlığını kazanan isim yayınlanacak yeni bölümün ardından haberimizde yer alacak.

17 HAZİRAN HAFTANIN 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor All Star'da haftanın 2. eleme adayı yayınlanacak yeni bölümün ardından haberimizde yer alacak.

16 HAZİRAN SURVIVOR BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da haftanın 1. bireysel dokunulmazlık oyununu Batuhan kazandı.

16 HAZİRAN SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da dokunulmazlık oyununu kazanan Batuhan, haftanın ilk eleme adayını Berkan olarak belirledi. Berkan böylece bu hafta potaya giden ilk isim oldu.

SURVIVOR'DA SON 8'E KALAN YARIŞMACILAR: