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RAMBO: SON KAN FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Rambo: Son Kan (Last Blood) filmi oyuncuları kimler, film nerede ve ne zaman çekildi?

Yönetmen koltuğuna Adrian Grunberg'un oturduğu Rambo: Son Kan filminin konusu ve oyuncuları filmseverler tarafından araştırılmaya başladı. Televizyon ekranlarında izleyicilerle buluşacak 2019 yapımı Rambo: Son Kan filmine dair merak edilenler haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2022 Cuma 16:56 Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2022 Cuma 17:00
RAMBO: SON KAN FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Rambo: Son Kan (Last Blood) filmi oyuncuları kimler, film nerede ve ne zaman çekildi?

Başrollerini Sylvester Stallone, Paz Vega gibi başarılı isimlerin paylaştığı Rambo: Son kan filminin oyuncuları, konusu, ne zaman ve nerede çekildiği araştırılmaya başladı. Sinemaseverlerin ilk olarak 2019 yılında beyazperdede izlediği filmle televizyon ekranlarında buluşacak olan izleyiciler filme dair detayları arama motorlarında sorgulamayı sürdürürken; Rambo: Son Kan filmine dair detaylar haberimizde..

RAMBO: SON KAN FİLMİ KONUSU

Eski bir asker olan John Rambo'yu Arizona'daki bir çiftlikte yaşarken yoğun bir şekilde Travma Sonrası Stres Bozukluğu ile baş etmeye çalışmaktadır.

Bulabildiği her yerde gündelik iş bulmaya çalışan ve hayatını idame ettirmeye çalışan Rambo, beladan uzak durmaya çabalamaktadır fakat günün birinde arkadaşı ve emlak müdürü Maria'dan aldığı haber bu durumu değiştirir. Maria'nın torunu bir parti için Meksika sınırını geçtikten sonra kaybolmuştur. Bu yüzden John, gençleri bulmak için sınırın güneyini dolaşır.

Bu görev, Rambo'nun bir insan kaçakçılığı çetesini ortaya çıkarmasıyla birlikte oldukça tehlikeli bir hal alır. Rambo adaleti sağlamak için üvey kız kardeşi de kaçırılan bir gazeteci ile birlikte çalışmaya başlar. Rambo kaçırılan kızları kurtarmak ve acımasız bir suç liderini dize getirmek için bütün yeteneklerini kullanmak zorundadır...

RAMBO: SON KAN FİLMİ OYUNCULARI

  • Sylvester Stallone: John J. Rambo
  • Paz Vega: Carmen Delgado
  • Sergio Peris-Mencheta: Hugo Martinez
  • Adriana Barraza: Maria Beltran
  • Yvette Monreal: Gabrielle
  • Genie Kim: Yenah Han
  • Joaquín Cosío
  • Óscar Jaenada: Victor Martinez
  • Louis Mandylor: Sheriff
  • Sheila Shah: Alejandra
  • Díana Bermudez: Juanita
  • Jessica Madsen
  • Dimitri Vegas

RAMBO: SON KAN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Ana çekimler 2 Ekim 2018'de Bulgaristan'da başladı. Barraza, sahnelerini Tenerife'de (Kanarya Adaları) filme alındı ve 2018'de tamamlandı. Ek çekimler Mayıs 2019'un sonunda gerçekleşti.

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