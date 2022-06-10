SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 10 Haziran Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? | Survivor 3. ve 4. eleme adayı belli oldu

Survivor All Star 2022'nin yeni bölümünde dokunulmazlık oyunu ekrana geldi. Dokunulmazlık oyununun ardından haftanın 3. ve 4. eleme adayı da belli oldu. Peki, Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı? 10 Haziran Cuma günü eleme adayı kim oldu? İşte detaylar...

10 HAZİRAN SURVIVOR ALL STAR 2022 DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da haftanın 3. dokunulmazlık oyununu kazanan takım Ünlüler oldu.

ELEME ADAYI KİM OLDU?

Haftanın 1. eleme adayı konseyde yapılan oylama sonucu Ayşe olmuştu. İkinci eleme adayı ise yapılan oylama sonucu Batuhan oldu. Survivor'da 3. ve 4. eleme adayı Anıl ile Hikmet oldu.

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