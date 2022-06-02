CHARLIE'NİN ÇİKOLATA FABRİKASI FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Charlie'nin Çikolata Fabrikası oyuncuları kimler, film ne zaman çekildi?

1964 yılında Roald Dahl tarafından yazılan çocuk kitabından uyarlanan ve senaryosunu John August'un kaleme aldığı Charlie'nin Çikolata Fabrikası'nın konusu ve oyuncuları arama motorlarında sorgulanmaya devam ediyor. Yönetmen koltuğuna Tim Burton'ın oturduğu ve 2005 yılında beyazperdede izleyiciyle buluşan Charlie'nin Çikolata Fabrikası filminin detayları haberimizde...

CHARLIE'NİN ÇİKOLATA FABRİKASI FİLMİNİN KONUSU

Çikolatacı Willy Wonka'nın çikolata fabrikası içinde geçen film, Küçük Charlie Bucket'ın maceralarını ele alıyor.

Fakir bir aileden gelen Charlie Bucket, zamanını alamadığı çikolataların hayalini kurmaya harcamaktadır. Willy Wonka adındaki popüler çikolata imparatorunun, kendine bir veliaht araması sebebiyle düzenlediği yarışma, onun hayatını değiştirecektir.

Peki, Charlie Bucket bu yarışmayı kazanabilecek midir?

CHARLIE'NİN ÇİKOLATA FABRİKASI OYUNCU KADROSU

Tim Burton'ın yönetmenliğini üstlendiği Charlie'nin Çikolata Fabrikası filminin oyuncuları:

Johnny Depp - Willy Wonka

Geoffrey Holder - Anlatıcı

Freddie Highmore - Charlie Bucket

David Kelly - Grandpa Joe

Helena Bonham Carter - Bayan Bucket

Noah Taylor - Bay Bucket

Julia Winter - Veruca Salt

Christopher Lee - Dr. Wilbur Wonka (Willy Wonka'nın Babası)

Adam Godley - Bay Teavee

Franziska Troegner - Bayan Gloop

Francesca Hunt - Bayan Salt

Liz Smith - Büyükanne Georgina

Eileen Essell - Büyükanne Josephine

David Morris - Büyükbaba George

AnnaSophia Robb - Violet Beauregarde

Jordan Fry - Mike Teavee

Philip Wiegratz - Augustus Gloop

James Fox - Bay Salt

Missi Pyle - Bayan Beauregarde

Deep Roy - Oompa-Loompa

CHARLIE'NİN ÇİKOLATA FABRİKASI NE ZAMAN VİZYONA GİRDİ?

1964 yılında Roald Dahl tarafından yazılan kitaptan uyarlanan film, ilk kez 2005 yılının Ağustos ayında sinemada gösterime girmiştir.