CHARLIE'NİN ÇİKOLATA FABRİKASI FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Charlie'nin Çikolata Fabrikası oyuncuları kimler, film ne zaman çekildi?

1964 yılında Roald Dahl tarafından yazılan çocuk kitabından uyarlanan ve senaryosunu John August'un kaleme aldığı Charlie'nin Çikolata Fabrikası'nın konusu ve oyuncuları arama motorlarında sorgulanmaya devam ediyor. Yönetmen koltuğuna Tim Burton'ın oturduğu ve 2005 yılında beyazperdede izleyiciyle buluşan Charlie'nin Çikolata Fabrikası filminin detayları haberimizde...
CHARLIE'NİN ÇİKOLATA FABRİKASI FİLMİNİN KONUSU
Çikolatacı Willy Wonka'nın çikolata fabrikası içinde geçen film, Küçük Charlie Bucket'ın maceralarını ele alıyor.
Fakir bir aileden gelen Charlie Bucket, zamanını alamadığı çikolataların hayalini kurmaya harcamaktadır. Willy Wonka adındaki popüler çikolata imparatorunun, kendine bir veliaht araması sebebiyle düzenlediği yarışma, onun hayatını değiştirecektir.
Peki, Charlie Bucket bu yarışmayı kazanabilecek midir?
CHARLIE'NİN ÇİKOLATA FABRİKASI OYUNCU KADROSU
Tim Burton'ın yönetmenliğini üstlendiği Charlie'nin Çikolata Fabrikası filminin oyuncuları:
- Johnny Depp - Willy Wonka
- Geoffrey Holder - Anlatıcı
- Freddie Highmore - Charlie Bucket
- David Kelly - Grandpa Joe
- Helena Bonham Carter - Bayan Bucket
- Noah Taylor - Bay Bucket
- Julia Winter - Veruca Salt
- Christopher Lee - Dr. Wilbur Wonka (Willy Wonka'nın Babası)
- Adam Godley - Bay Teavee
- Franziska Troegner - Bayan Gloop
- Francesca Hunt - Bayan Salt
- Liz Smith - Büyükanne Georgina
- Eileen Essell - Büyükanne Josephine
- David Morris - Büyükbaba George
- AnnaSophia Robb - Violet Beauregarde
- Jordan Fry - Mike Teavee
- Philip Wiegratz - Augustus Gloop
- James Fox - Bay Salt
- Missi Pyle - Bayan Beauregarde
- Deep Roy - Oompa-Loompa
CHARLIE'NİN ÇİKOLATA FABRİKASI NE ZAMAN VİZYONA GİRDİ?
1964 yılında Roald Dahl tarafından yazılan kitaptan uyarlanan film, ilk kez 2005 yılının Ağustos ayında sinemada gösterime girmiştir.