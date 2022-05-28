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Survivor ödül oyununu kim kazandı? 28 Mayıs 2022 All Star'da ödül oyununu hangi takım kazandı?

Survivor All Star 2022'nin yeni bölümünde ödül oyunu heyecanı yaşandı. 28 Mayıs Cumartesi günü yayınlanan yeni bölümde Türk - Yunan yarışmacılar karma bir takım oluşturarak maç yaptı. Survivor'ın sıkı takipçileri 'Survivor ödül oyununu kim kazandı, 28 Mayıs futbol maçını hangi takım kazandı?' sorularının yanıtlarını araştırıyor. Survivor yeni bölümde oynanan ödül oyununa dair merak edilenler haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2022 Cumartesi 21:25 Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2022 Cumartesi 21:30
Survivor ödül oyununu kim kazandı? 28 Mayıs 2022 All Star'da ödül oyununu hangi takım kazandı?

Survivor All Star'da ödül oyunu nefesleri kesti. Yarışmada sonlara yaklaştıkça artan rekabet, tüm oyunlarda da kendisini gösteriyor. Peki, Survivor ödül oyununu kim kazandı? Türk - Yunan futbol maçını hangi takım kazandı? 28 Mayıs Survivor ödül oyununa dair merak edilenler haberimizde...

Survivor All Star'da ödül oyunu ve futbol maçı heyecanı yaşandı. Türk ve Yunan yarışmacıların bir arada olduğu karma maç, kıran kırana mücadelelere sahne oldu.

ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da Ünlüler ve Gönüllüler arasında oynanan ödül oyununu Gönüllüler takımı kazandı.

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