Olivia Wilde'a verilen gizemli zarfın sırrı ortaya çıktı!

Las Vegas'taki ComicCon etkinliğinde sahneye çıkan ünlü yönetmen ve oyuncu Olivia Wilde'ın, yönetmeni olduğu yeni filmi "Don't Worry Darling"in tanıtımını yapacağı esnada, sahneye çıkan bir kadın tarafından sözü kesildi.

Wilde'a bu kadın tarafından üzerinde "kişisel ve gizli" ifadelerinin yer aldığı bir zarf verildi. Zarfın içerisine bakan Wilde, ardından konuşmasını sürdürdü. Zarf konusununun hızlıca kapatılması çeşitli söylentilere yol açtı. Çeşitli iddialar ortalıkta dolaşırken işin gerçeği ise sonradan öğrenildi.

Zarfın içinde Wilde'ın eski partneri oyuncu Jason Sudeikis'le çocuklarının velayeti hakkında belgeler vardı. Variety'ye konuşan Sudeikis'e yakın bir kaynak çocukların velayetiyle ilgili hukuki bir belge olduğunu belirterek şöyle devam etti:

Sudeikis'in zarfın ne zaman ve nerede teslim edileceğiyle ilgili bilgisi yoktu. Bu süreç sadece hizmeti veren şirketin inisiyatifinde. Bu şekilde mahkemeye çağırılmasına göz yummazdı.