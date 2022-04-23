Buz Devri 5: Büyük Çarpışma filminin konusu nedir? Buz Devri 5: Büyük Çarpışma ne zaman çekildi, karakterleri kim seslendiriyor?

Buz Devri film serisi izleyicilerin en sevdiği animasyon filmlerden biri olarak hafızalarda yer edinirken; serinin beşinci filmi olan 'Buz Devri 5: Büyük Çarpışma'nın konusu araştırılmaya başladı. Yediden yetmişe birçok kişinin favorilerinden olan Buz Devri'nin konusu, oyuncuları, seslendiren sanatçılar ve filmin çekim yılına dair detaylar haberimizde...

BUZ DEVRİ 5: BÜYÜK ÇARPIŞMA FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Scrat'in meşe palamudunun peşindeki bitmeyen takibi, bu kez Dünya'nın dışına çıkmasına neden olur fakat Scrat, birtakım şanssız tesadüfler sonucunda dünyayı yok edebilecek olaylar zincirini başlatır.

Dünyaya çarpacağı kaçınılmaz olan göktaşından kaçabilmek için Manny, Sid, Diego ve arkadaşları, daha önce hiç görmedikleri yerler ve yaratıklarla karşılaşacakları bir yolculuğa çıkarlar. Mecara dolu bu yolculukta onları birçok şey beklemektedir...

BUZ DEVRİ 5 BÜYÜK ÇARPIŞMA FİLMİNDEKİ KARAKTERLERİ KİM SESLENDİRİYOR?

Fox Animation Studios ve Blue Sky Studios firmalarının yapımcılığında hayata geçen serinin beşinci filmininTürkçe seslendirme kadrosunda yer alan isimler merak ediliyor. İşte Buz Devri'nin Türkçe dublajında yer alan isimler:

Ali Poyrazoğlu

Haluk Bilginer

Yekta Kopan

Altan Erkekli

Ecem Uzun

Didem Barış Atlıhan

Barış Özgenç

BUZ DEVRİ 5 OYUNCULARI