SURVIVOR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN? Survivor Anlat Bakalım ve Birleşme Futbol Müsabakası ne zaman yayınlanacak?

TV 8 ekranlarının popüler yarışma programı Survivor All Star 2022'de heyecan devam ediyor. Yarışmanın ekranlara gelen son bölümünde haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynanmıştı. Dokunulmazlığı bir kez daha kaybeden Gönüllüler takımı, Evrim'in ardından ikinci eleme adayı olarak Hikmet'i seçmişti. Survivor'da bugün (27 Mart Pazar) farklı oyunlar oynanacak.

📺SURVIVOR'DA ANLAT BAKALIM ÖZEL VE BİRLEŞME FUTBOL MÜSABAKASI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Survivor'ın yayınlanan son fragmanında, ünlü konukların da katıldığı Anlat Bakalım Özel ile Birleşme Futbol Müsabakası oynanacak. Birleşme Futbol Müsabakası'na Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Sergen Yalçın da katılacak. Survivor All Star'ın yeni bölümü 27 Mart Pazar akşamı saat 20.00'de TV 8 ekranlarında olacak.

🧐SURVIVOR'DA ELEME ADAYLARI KİMLER?

Survivor All Star'da oynanan iki dokunulmazlık oyununun da kaybedeni Gönüllüler takımı oldu. Gönüllüler, ilk olarak Evrim'i eleme adayı olarak belirledi. İkinci oyununun ardından yapılan konseyde ise Gönüllüler takımının ikinci eleme adayı Hikmet oldu.

💥ELİF GÖREN SURVIVOR'I BIRAKTI💥

Bu arada Ünlüler takımından Elif Gören, sağlık ve mental sorunlar yaşadığı için yarışmayı bıraktı. Bu gelişme sonrası Survivor'da bu hafta eleme olmayacak. Birleşme partisine mevcut takımlarla gidilecek.