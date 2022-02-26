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SURVIVOR 1. ELEME ADAYI KİM OLDU? 26 Şubat 2022 | Survivor'da dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

Ekranların sevilen yarışmalarından olan Survivor All Star'da dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor... 26 Şubat 2022 Survivor yeni bölümünde ünlüler ve gönüllüler, dokunulmazlık oyununda kıyasıya bir yarış mücadelesi verdi. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor All Star'da 1. eleme adayı kim oldu? Sürgün adasına ilk gitti? İşte tüm detaylar... | Son dakika Survivor haberleri

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2022 Cumartesi 21:23
SURVIVOR 1. ELEME ADAYI KİM OLDU? 26 Şubat 2022 | Survivor'da dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

Ekranların sevilen yarışmalarından olan Survivor All Star'da dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor... 26 Şubat 2022 Survivor yeni bölümünde ünlüler ve gönüllüler, dokunulmazlık oyununda kıyasıya bir yarış mücadelesi verdi. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor All Star'da 1. eleme adayı kim oldu? Sürgün adasına ilk gitti?

SÜRGÜN ADASINA KİM GİTTİ?

26 Şubat Cumartesi günü haftanın ilk dokunulmazlığını kazanan takım belli olduğunda ve kaybeden takımdan sürgün adasına giden isim belli olduğunda haberimizden öğrenebilirsiniz...

SURVIVOR'DA EN SON KİM ELENDİ?

Survivor'da Gönüllüler takımından Yasin, Gökhan ve Yunus Emre; Ünlüler takımından ise Nagihan eleme adayı olmuştu. Bu dört isim arasından elenen yarışmacı Yunus Emre oldu.

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