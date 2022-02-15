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Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor kim kazandı?

Survivor'da ödül oyunu heyecanı yaşandı. Ünlüler ve gönüllüler, uzun atlama oyununda kıyasıya bir rekabet içine girdi. Survivor'da haftanın ilk ödül oyununu hangi takımın kazandığı izleyiciler tarafıdan merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki 15 Şubat Survivor kim kazandı? Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2022 Salı 23:35
Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor kim kazandı?

Survivor 2022 All Star'da ünlüler ve gönüllüler ödül oyununda kozlarını paylaştı. İki takım da uzun atlama oyununda mücadele etti. Peki heyecan dolu anların yaşandığı oyunda kazanan hangi takım oldu?

15 ŞUBAT SURVİVOR'DA ÖDÜLÜ HANGİ TAKIM KAZANDI?
2022 Survivor All Star yarışmasında haftanın ilk ödül yarışı gerçekleşti. Yarışmacılar lezzetli sandviçler için parkura çıktı. Kadınlar mücadelesinde kazanan açık ara ünlüler oldu ve tadım avantajını elde etti. Erkeklerde de rakibine şans tanımayan ünlüler ödülün sahibi oldu.

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