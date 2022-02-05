Özer Hurmacı'nın eşi Mihriban Hurmacı'dan şoke eden iddia! Çocuklarımın önünde dövdü

Boşanma süreci yaşamıştık, psikolojik şiddet ve ekonomik şiddet gördüm. Üç çocuğum var evdeyim, şu an sadece 500 TL param var. Önemli olan kadına olan şiddeti duyurmak. 'Boyamışsın' diyenler ben değilim konu sadece bir sürü kadın var bu durumu yaşayan.

İçime bir şüphe doğdu, telefonunu aldım baktım kadılarla mesajlaşmaları vardı. Onu sormak için yanına gittim, sinirlendi beni odaya çekip darbetti. Bu duruma çocuklar da şahit oldu. Polise gidip şikayetçi olup rapor aldım. Özer'i gözaltına aldılar. Şiddete maruz kalmak kadar kötü ve travmatik bir olay yok. İnşallah kimsenin başına gelmez. Şiddete maruz kalanlar sessiz kalmasın, devletimiz inanılmaz destekliyor. KADES uygulaması var, jandarma çok yardımcı oldu.