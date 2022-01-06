Kuruluş Osman ve Destan ne zaman yayınlanacak? Kuruluş Osman ve Destan neden yok? Kuruluş Osman ve Destan'ın yeni bölümü ne zaman?

Atv ekranlarının sevilen dizilerinden Kuruluş Osman ve Destan'dan sevenlerini üzen haber geldi.

Kuruluş Osman ve Destan dizilerinde oynayan bazı oyuncuların yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yakalanması nedeniyle iki dizinin de çekimlerine ara verildiği açıklandı.

KURULUŞ OSMAN VE DESTAN DİZİLERİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) vakaları nedeniyle ertelenen Destan 18 Ocak Salı, Kuruluş Osman da 19 Ocak Çarşamba akşamı yeni bölümleriyle atv ekranlarından yayınlanacak.

Kuruluş Osman ve Destan dizilerinin yapımcısı olan Bozdağ Film'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son dönemde Türkiye'de ve dünyada yeniden yükselişe geçen korona vakaları setlerimizi de etkilemiş olup, bazı oyuncularımızın testlerinin pozitif çıkması üzerine yaşanan bu durum nedeniyle 'Destan' ve 'Kuruluş Osman' dizilerimizin çekimlerinde gecikmeler yaşanmıştır. Oyuncularımızın ve ekibimizin sağlığını her şeyin üzerinde tuttuğumuzu belirtir, Destan ve Kuruluş Osman'ı merakla bekleyen seyircilerimize sabır ve anlayışları için teşekkür ederiz. Destan 18 Ocak Salı, Kuruluş Osman da 19 Ocak Çarşamba akşamı yeni bölümleriyle atv ekranlarında olacak."