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💥MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 29 Aralık MasterChef eleme adayı kim oldu? MasterChef bireysel dokunulmazlığı kim kazandı?

Ekranların en çok izlenen yarışma programlarından MasterChef, 29 Aralık Çarşamba günü yayınlanan yeni bölümüyle ekranlara geldi. Eren'in kaptanlığını yaptığı mavi takım ve Hasan'ın kaptanlığını yaptığı kırmızı takım, şefler Mehmet Çetinkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın belirleği yemek için kıyasıya mücadele verdi. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 29 Aralık MasterChef ikinci eleme adayı kim oldu? MasterChef bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? İşte MasterChef'in 29 Aralık Çarşamba günü yayınlanan bölümüyle ilgili tüm bilgiler...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2021 Perşembe 00:54
💥MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 29 Aralık MasterChef eleme adayı kim oldu? MasterChef bireysel dokunulmazlığı kim kazandı?

Televizyonların en çok izlenen yarışma programlarından olan MasterChef'te heyecan sürüyor. Çarşamba günü yayınlanan yeni bölümde dokunulmazlık oyunu oynandı. Takımlar, şeflerin istediği menü için kıyasıya mücadele verirken, haftanın ikinci eleme adayıyla birlikte bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan isim de belli oldu.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef'in 29 Aralık Salı günü yayınlanan yeni bölümünde mavi ve kırmızı takım, dokunulmazlığı kazanmak için mücadele verdi. Eren, Sergen ve Tahsin'in yer aldığı mavi takım, oyunu kazanarak dokunulmazlığın sahibi oldu.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef'in çarşamba günü yayınlanan bölümünde bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Dilara oldu.

MASTERCHEF İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef'in 28 Aralık Çarşamba günü yayınlanan bölümünde haftanın ikinci eleme adayı Hasan oldu.

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