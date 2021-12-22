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💥MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 22 Aralık MasterChef eleme adayı kim oldu? MasterChef bireysel dokunulmazlığı kim kazandı?

Ekranların en çok izlenen yarışma programlarından MasterChef, 22 Aralık Çarşamba günü yayınlanan yeni bölümüyle ekranlara geldi. Dilara'nın kaptanlığını yaptığı mavi takım ve Burcu'nun kaptanlığını yaptığı kırmızı takım, şefler Mehmet Çetinkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın belirleği yemek için kıyasıya mücadele verdi. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 22 Aralık MasterChef ikinci eleme adayı kim oldu? MasterChef bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? İşte MasterChef'in 22 Aralık Çarşamba günü yayınlanan bölümüyle ilgili tüm bilgiler...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2021 Perşembe 00:38 Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2021 Perşembe 00:38
💥MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 22 Aralık MasterChef eleme adayı kim oldu? MasterChef bireysel dokunulmazlığı kim kazandı?

Televizyonların en çok izlenen yarışma programlarından olan MasterChef'te heyecan sürüyor. Çarşamba günü yayınlanan yeni bölümde dokunulmazlık oyunu oynandı. Takımlar, şeflerin istediği menü için kıyasıya mücadele verirken, haftanın eleme ilk eleme adayıyla birlikte bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan isim de belli oldu.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef'in 22 Aralık Salı günü yayınlanan yeni bölümünde mavi ve kırmızı takım, dokunulmazlığı kazanmak için mücadele verdi. Dilara, Mert, Eren ve Tahsin'in yer aldığı mavi takım, oyunu kazanarak dokunulmazlığın sahibi oldu.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef'in salı günü yayınlanan bölümünde bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Dilara olmuştu. Çarşamba günü yayınlanan bölümde bireysel dokunulmazlığı kazanan isim ise Sergen oldu.

MASTERCHEF İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef'in 21 Aralık Salı günü yayınlanan bölümünde haftanın ilk eleme adayı Mert oldu. Çarşamba günü yayınlanan ikinci bölümdeki eleme adayı ise Hasan oldu.

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