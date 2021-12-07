Masumlar Apartmanı 50. Bölüm izle - Masumlar Apartmanı yeni bölüm TEK PARÇA FULL İZLE

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Masumlar Apartmanı 50. bölüm ile izleyicilerin karşısına çıktı. 7 Aralık Salı günü ekranlara gelen 50. bölümde neler yaşandığını merak eden ve bölümü henüz izleyemeyenler şimdi internetten "Masumlar Apartmanı 50. bölüm izle", "TRT 1 Masumlar Apartmanı izle", "Masumlar Apartmanı yeni bölüm izle" aramalarını yapıyor. İşte Masumlar Apartmanı dizisinin 50. bölümüyle ilgili bilgiler ve Masumlar Apartmanı 50. Bölüm izleme linki...

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MASUMLAR APARTMANI 50. BÖLÜM KONUSU

Kazan dairesinde yaşananların ardından Ceylan duyguları altüst olmuş halde eve gider. Han ise kontrolü kaybettiği için kendine kızgındır. Telafi etmek için Ceylan'ın evine gider ancak olaylar hiç de beklediği gibi gelişmez. Safiye iyileşmeye başlasa da henüz kendini tam olarak toparlayamamıştır. Tomris'in yaptığı bir jest onu çok duygulandırır ancak takıntılarının tetiklenmesi onu zor durumda bırakır.

Gülben, Esat'ın evine gider ve ilk kez baş başa evde vakit geçirirler. Gecenin sonundaysa onları kötü bir sürpriz beklemektedir. Yaşananların ardından Gülben terapiye gider ve seansın sonunda sorununun kaynağıyla yüzleşmeye karar verir. O sırada Safiye de kendini aşan bir adım atacaktır ancak bu adımın sonunda onu bambaşka bir sürprizin beklediğinden habersizdir.

Masumlar Apartmanı 50. Bölüm izlemek için TIKLA

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Masumlar Apartmanı 50. Bölüm izlemek için TIKLA

Masumlar Apartmanı tüm bölümler için TIKLA







Masumlar Apartmanı 50. Bölüm izlemek için TIKLA

Masumlar Apartmanı tüm bölümler için TIKLA