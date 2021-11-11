Şok iddia! Fenerbahçeli Jose Sosa ile Melisa Döngel aşk mı yaşıyor? İşte o açıklama

Güzel oyuncu Melisa Döngel'den itiraf gibi açıklama geldi. İşadamı Deniz Şahin'den ayrıldıktan sonra "Öyle gerekti. İlişki toksik hale geldi yani" ifadelerini kullanan genç oyuncu, vakit kaybetmeden Fenerbahçeli futbolcu Jose Sosa ile yakınlaşmıştı.

Carolina Alurralde ile evliliğinde sorunlar yaşadığı konuşulan iki çocuk babası Sosa ile fanatik Fenerbahçeli Melisa Döngel'in Karaköy'de bir barda sarmaş dolaş eğlendiği konuşulmuştu.

Takvim'in haberine göre her habere yalanlama yapan Döngel, çıkan bu iddialar karşısında ise sessiz kalmıştı.

Güzel oyuncu önceki gün bir davette boy gösterdi. Kalbinin boş olduğunu ve kariyerine odaklandığını söyleyen söyleyen Döngel, Sosa ile ilgili sessizliğini şu sözlerle bozdu:

"Ben Fenerbahçenin maçlarına sık sık gidiyorum. Sosa ile daha önce bir arkadaş ortamında tanışmıştık. O gece de mekanda denk geldik. Kendisi benim arkadaşım."