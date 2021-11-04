Mauro Icardi ve Wanda Nara yeniden mi ayrıldı? Aldatma skandalı ve video...

Geçtiğimiz ay ihanet iddiasıyla Paris Saint Germain'in yıldız futbolcusu Mauro Icardi'den ayrılan Wanda Nara, Arjantinli golcü ile yeniden barışmıştı. Futbol dünyasının medyatik çifti yeni bir iddiayla yeniden gündeme geldi. İspanyol basını çiftin yeniden ayrıldığını, ayrılığın da aldatma sonucu olduğunu yazdı.

Geçen ay gündeme gelen aldatma skandalında, Icardi'nin Arjantinli model China Suarez ile mesajlarını yakalayan Nara ihaneti affetmemiş ve boşanma kararı almıştı.

Arjantinli golcü yaşanan olayların ardından takımıyla antrenmanlara çıkmamış ve takımının Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig'i 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın kadrosunda yer almamıştı. Icardi, Nara ile barışmak için Arjantin'e kadar gitmiş ve Wanda Nara ile yeniden barışmıştı.

Eşiyle çekilen fotoğrafını sayfasına koyan Icardi, "Bu güzel aileye inanmaya devam ettiğin için teşekkür ederim aşkım. Hayatımızın itici gücü olduğun için teşekkürler. Seni seviyorum" notunu yazmıştı.

Icardi, mesajına, "Sevdiklerinize zarar verdiğinizde ne kadar acı çektiğine bakın. Sadece kırdıklarınız kişi sizi affettiğinde tekrar doğru hissedersiniz" diye devam etmişti.

EVLİLİK YIL DÖNÜMLERİNİ KUTLADI

Evliliklerine kaldıkları yerden devam eden çift, sosyal medyadan art arda mutluluk pozları paylaşmıştı. Icardi, evlilik yıl dönümlerini, Wanda nara ile öpüşme fotoğraflarını paylaşarak kutlamıştı. 28 yaşındaki Arjantinli futbolcu, "27.10 bizim için çok önemli bir tarih. Yıl dönümümüz kutlu olsun Wanda. Mutlu geçen bir yıl daha. Yaşanacak çok şey var" mesajını yazmıştı.

Ancak çiftin mutlu evliliği kısa sürdü. İspanyol basınına göre Icardi-Nara çifti ikinci kez ayrıldı.

Icardi ve Nara'nın yeniden ayrılığına yine China Suarez sebep oldu.

İddiaya göre Wanda Nara, kız kardeşi Zaira ile Milan'dayken Icardi, China Suarez'i Paris'a davet etti. Wanda Nara, Icardi'nin telefonunda China Suarez'in video görüntülerini buldu ve bu olayın ardından iplerin tamamen koptu.

ALDATMA OLAYI İLK KEZ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Her şey geçen ay Wanda Nara'nın Mauro Icardi'nin takip etmediği halde China Suarez'in bir fotoğrafını beğendiğini görmesiyle ortaya çıktı. Arjantinli oyuncu ve model China Suarez, Wanda Nara'yı da tanıyordu.

China ile Icardi Telegram'da konuşmaya başladı. Wanda, Icardi'de bir tuhaflık sezdi ve ondan hesaplarının şifresini istedi. Telegram'daki konuşma ve görseller ise her şeyi ele verdi.

China gün içinde fotoğraflarını atarken, Icardi de antrenmandan görselleri China ile paylaşıyordu. Bunun üzerine evi terk eden Wanda Nara boşanmak için hazırlıklara başladı.

Sosyal medyada dedikoduların yayılmasıyla Wanda Nara, Instagram'dan "Aileni mahvettin!" şeklinde paylaşımıyla Icardi'nin kendisini aldattığını doğruladı.

"ELİM YÜZÜKSÜZ DAHA İYİ"

Wanda Nara, aldatılma olayı sonrası elinin yüzüksüz fotoğrafını sosyal medyada paylaşarak, "Güzel gün. Elimi yüzüksüz haliyle tercih ediyorum" dedi.

WANDA NARA, TAKIM ARKADAŞININ EŞİYDİ

Öte yandan Icardi, Arjantinli televizyon ünlüsü Wanda Nara ile takım arkadaşı Maxi Lopez ile evli olduğu dönemde, 2013'te birlikte olmaya başladı.

Arkadaşının eski karısı ile birlikte olan ve sonrasında evlenen Icardi, arkadaşının hedefi olurken, Lopez, karşılaştıkları maçlarda Icardi'nin elini sıkmıyordu.

Nara 2013 yılında Maxi Lopez'den boşandı ve 2014 yılında Mauro Icardi dünya evine girdi. Çiftin, şimdi 5 ve 6 yaşlarında iki kızı bulunuyor. Nara'nın önceki evliliğinden üç oğlu var. Wanda Nara'nın yıllar sonra aynı kaderi yaşaması ve aldatılması sosyal medyada ses getirmişti.