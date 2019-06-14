Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Tuğba Coşkun’la görüntülendi

Takımın başına Abdullah Avcı'yı getiren Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, transfer dönemi başlamadan önce dinlenmeye çekildi.

Bodrum'da tatil yapan Orman, yeni aşkı Tuğba Coşkun'la ilk kez görüntülendi.

BİRLİKTE SPOR YAPTILAR

Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Coşkun'la bir süredir beraber olan Başkan, sevgilisiyle birlikte Gündoğan'da spor yaparken görüldü.

Sahil boyunca yürüyüş yapan ikili daha sonra denizin tadını çıkardı.

DAHA ÖNCE AYNI ADRESTE 2 GÜZELLE GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

Fikret Orman'ın her yaz adresi aynı; ama misafiri farklı! Daha önce Ulviyya Alex ve Özlem Kaymaz'ı Bodrum'daki otelinde ağırlayan Orman, önceki gün de aynı yerde Tuğba Coşkun'laydı.

Fikret Orman, 2017'de aşk yaşadığı Azeri asıllı model Ulviyya Alex'i de Gündoğan'da sahibi olduğu Cape Beach Resort'ta ağırlamıştı.

Orman, geçen yıl da kısa süreli aşk yaşadığı Türkiye eski Güzeli Özlem Kaymaz'ı yine aynı otelde misafir etmişti.