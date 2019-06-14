Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Tuğba Coşkun’la görüntülendi - Son dakika Magazin haberleri - Fotomaç
14 Haziran 2019, Cuma
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Başkanı , ’la görüntülendi

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Tuğba Coşkun’la görüntülendi

Başkanı ,  Nisan'dan bu yana birlikte olduğu şovmen 'in eski eşi 'la da 'da ilk kez objektiflere yakalandı. İkili spor yaparken görüntülendi.

Takımın başına Abdullah Avcı'yı getiren Başkanı , transfer dönemi başlamadan önce dinlenmeye çekildi.

'da tatil yapan Orman, yeni aşkı 'la ilk kez görüntülendi.

BİRLİKTE SPOR YAPTILAR

'in eski eşi Coşkun'la bir süredir beraber olan Başkan, sevgilisiyle birlikte Gündoğan'da spor yaparken görüldü.

Sahil boyunca yürüyüş yapan ikili daha sonra denizin tadını çıkardı.

DAHA ÖNCE AYNI ADRESTE 2 GÜZELLE GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

Fikret Orman'ın her yaz adresi aynı; ama misafiri farklı! Daha önce Ulviyya Alex ve Özlem Kaymaz'ı Bodrum'daki otelinde ağırlayan Orman, önceki gün de aynı yerde Tuğba Coşkun'laydı.

Fikret Orman, 2017'de aşk yaşadığı Azeri asıllı model Ulviyya Alex'i de Gündoğan'da sahibi olduğu Cape Beach Resort'ta ağırlamıştı.

Orman, geçen yıl da kısa süreli aşk yaşadığı Türkiye eski Güzeli Özlem Kaymaz'ı yine aynı otelde misafir etmişti.

  1. 14.06.2019
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