Rodallega transfer haberlerine sert çıktı
21 Mayıs 2019, Salı
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Rodallega haberlerine sert çıktı

Rodallega transfer haberlerine sert çıktı

'da geleceği tartışılan isimlerin başında gelen , hakkında çıkan haberlerine sert tepki gösterdi.

'in son haftasında 'un ile oynayacağı müsabaka sonrası bordo-mavili kulüple sözleşmesi sona erecek olan 'nın takımda kalıp kalmayacağı noktasında görüşmeler devam ederken, Kolombiyalı oyuncu hakkında çıkan haberleriyle ilgili olarak ise açıklamalarda bulundu. Golcü oyuncu, kendisine ait sosyal medya hesabından, "Yanlış bildirimler yayınlamayı bırakın. Benim durumum çok net; Trabzonspor ile devam eden bir sözleşmem var. Hafta sonu oynayacağımız maça kadar kulübüme en iyi şekilde hizmet edeceğim. Buna da herkesin saygı duymasını bekliyorum. Geleceğimle ilgili de bu maç sonrası konuşacağız" ifadelerini kullandı.

  1. 21.05.2019
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