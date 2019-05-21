Rodallega transfer haberlerine sert çıktı
Trabzonspor'da geleceği tartışılan isimlerin başında gelen Hugo Rodallega, hakkında çıkan transfer haberlerine sert tepki gösterdi.
Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Trabzonspor'un Çaykur Rizespor ile oynayacağı müsabaka sonrası bordo-mavili kulüple sözleşmesi sona erecek olan Hugo Rodallega'nın takımda kalıp kalmayacağı noktasında görüşmeler devam ederken, Kolombiyalı oyuncu hakkında çıkan transfer haberleriyle ilgili olarak ise açıklamalarda bulundu. Golcü oyuncu, kendisine ait sosyal medya hesabından, "Yanlış bildirimler yayınlamayı bırakın. Benim durumum çok net; Trabzonspor ile devam eden bir sözleşmem var. Hafta sonu oynayacağımız maça kadar kulübüme en iyi şekilde hizmet edeceğim. Buna da herkesin saygı duymasını bekliyorum. Geleceğimle ilgili de bu maç sonrası konuşacağız" ifadelerini kullandı.
- 21.05.2019
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MKE Ankaragücü 3-1 D.G Sivasspor | MAÇ SONUCU
Toplam 1
Yorum
aaa hakan keleşten hiç bir şey olmaz
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Ah Fener vah Efes
Toplam 1
Yorum
escape playoff sistemi kalkmalı bence.bir takım 30 maç yapıyo sezonu lider bitiriyo sonra playoff ta kaybediyo.yazık değilmi 30 maça.
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Filip Novak zirveye çıktı
Toplam 1
Yorum
baksoy N'DOYE santrafor oynarken onun kadar gol atmadı ? Aferin NOVAK seneye üstüne koyarak devam ?
Rodallega transfer haberlerine sert çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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