Milli takımda altın jenerasyon yakalandı mı ?
Gerçekçi olmak lazım. Biz her ne kadar kendimizi tepelerde görsek de, son dönemlerdeki başarısızlıklarımız aynı şeyi söylemiyor.
2002'deki Dünya 3.'lüğümüzden beri bir daha Dünya Kupa'sına katılamadık. Avrupa Şampiyonasına ise yalnızca 2008'de ve 2016'da katılabildik. "Olsun biz turnuva takımıyız" diyorduk. Euro 2016'da gruptan dahi çıkamadık. Yetmedi. 4 milyon nüfuslu Hırvatistan ve 350 bin nüfuslu İzlanda'ya geçildik, 2018 Dünya Kupası'na da katılamadık.
Bu ne demek? 80 milyonluk, futbolu seven ve maddi imkanları gelişmiş olan ülkemizde, küçücük Avrupa ülkeleri kadar oyuncu üretemiyoruz demek. 80 milyondan 25 kişi çıkaramıyoruz demek oluyor.
Rakiplerimiz bizden daha başarılı
2 tane hazırlık maçı oynadık. Rakiplerimiz İrlanda ve Karadağ'dı. Bölüm bölüm umut veren, oyunu kontrol eden bir futbol ortaya koyduk, kimi zamansa Türk futbolunun hastalığı olan taktik disiplinden uzak ne yaptığını bilmeyen adamların oynadığı futbolu da gördük.
Hepinizin iyi de "İrlanda kim? Karadağ kim?" dediğini duyar gibiyim. Yazıma da bu sebeple "gerçekçi olalım" diye başladım. İrlanda takımı bizim 38. sırada olduğumuz Fifa Dünya sıralamasında 31. sırada bulunan, Dünya kupası elemelerinde grubunu 2. sırada bitirmiş, ön eleme oynamaya hak kazanmış bir takım. Karadağ ise, "evet, 2010 yılında ilk kez Uluslararası Turnuvalara katılmaya hak kazanan kardeşlerimizin takımı", yani 8 yıllık takım. Fifa Dünya sıralamasında 46.sırada ve grubunu 3.'lükle tamamladı. Biz ise grubumuzu 4.'lükle bitirdik.
O yüzden İrlanda galibiyetimizden ve Karadağ deplasmanında yarım saatte 2-0'ı yakalamamızdan memnun olmalıyız.
Büyük oyuncular geliyor
Şimdi takımımızın genç yıldızlarını sayalım: Cenk (26) Everton, Cengiz (20) Roma, Hakan (24) Milan, Enes (20) Villarreal,Çağlar (21) Freiburg, Emre Mor (20) Celta Vigo ve de şu anda süper ligde oynayıp Avrupa'ya transferleri an meselesi olan Yusuf, Abdulkadir, Okay ve Oğuzhan ve diğerleri...
Tecrübelilerimiz de var: Arda, Burak, Ömer Toprak, Nuri ve diğer abiler.
Sanırım kimse bu milli takıma güçsüz diyemez. Ama biz yine de emin olmak için geçmiş kadrolarımızla kıyaslayalım.
Tarih: 24.05.2012 - Milliler 2014 Dünya Kupası elemelerine hazırlanıyor.
İşte genç oyuncularımız: Cenk Gönen, Serdar Kurtuluş, Sercan Sararer, Mustafa Pektemek ve diğerleri.
Bu 3 tarih de özellikle seçildi. Bugünki Milli kadroyu, yine o dönemki elemelere hazırlanan kadrolarla kıyaslamak istedim. Aslında sonuç çok açık. Şimdiki jenerasyon geçmiş yıllara oranla çok daha üst seviyede. Bazıları şimdiden rüştünü ispat etmiş durumdalar, diğerlerinin de önü çok açık. Yeter ki iyi bir organizasyonla bir araya getirilsinler.
Son altın jenerasyonumuz 2002 Dünya Kupası'nda zirve yapmıştı.
O jenerasyon 1996'da ve 2000'de Avrupa Şampiyonası'na katıldı. 2002'de Dünya Kupası'nda 3. oldu. Galatasaray takımındakiler Uefa'yı kazandı.
Peki o jenerasyonun yıldızları 2000 yılında elemeleri oynarken kaç yaşındalardı?
Tugay Kerimoğlu (30), Sergen Yalçın (28), Okan Buruk (27), Ümit Davala (27), Hakan Ünsal (27), bir tek Emre Belözoğlu 20 yaşındaydı ve o da abilerinin arasında forma şansı bulmakta zorlanıyordu.
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