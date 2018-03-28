Milli takımda altın jenerasyon yakalandı mı ?

Gerçekçi olmak lazım. Biz her ne kadar kendimizi tepelerde görsek de, son dönemlerdeki başarısızlıklarımız aynı şeyi söylemiyor.



2002'deki Dünya 3.'lüğümüzden beri bir daha Dünya Kupa'sına katılamadık. Avrupa Şampiyonasına ise yalnızca 2008'de ve 2016'da katılabildik. "Olsun biz turnuva takımıyız" diyorduk. Euro 2016'da gruptan dahi çıkamadık. Yetmedi. 4 milyon nüfuslu Hırvatistan ve 350 bin nüfuslu İzlanda'ya geçildik, 2018 Dünya Kupası'na da katılamadık.

Bu ne demek? 80 milyonluk, futbolu seven ve maddi imkanları gelişmiş olan ülkemizde, küçücük Avrupa ülkeleri kadar oyuncu üretemiyoruz demek. 80 milyondan 25 kişi çıkaramıyoruz demek oluyor.