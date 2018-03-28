}
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Mart 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH
    GALERİ

    Milli takımda altın jenerasyon yakalandı mı ?

    0 | 0
    Milli takımda altın jenerasyon yakalandı mı ?

    Rakiplerimiz bizden daha başarılı

    2 tane hazırlık maçı oynadık. Rakiplerimiz İrlanda ve Karadağ'dı. Bölüm bölüm umut veren, oyunu kontrol eden bir futbol ortaya koyduk, kimi zamansa Türk futbolunun hastalığı olan taktik disiplinden uzak ne yaptığını bilmeyen adamların oynadığı futbolu da gördük.


    Hepinizin iyi de "İrlanda kim? Karadağ kim?" dediğini duyar gibiyim. Yazıma da bu sebeple "gerçekçi olalım" diye başladım. İrlanda takımı bizim 38. sırada olduğumuz Fifa Dünya sıralamasında 31. sırada bulunan, Dünya kupası elemelerinde grubunu 2. sırada bitirmiş, ön eleme oynamaya hak kazanmış bir takım. Karadağ ise, "evet, 2010 yılında ilk kez Uluslararası Turnuvalara katılmaya hak kazanan kardeşlerimizin takımı", yani 8 yıllık takım. Fifa Dünya sıralamasında 46.sırada ve grubunu 3.'lükle tamamladı. Biz ise grubumuzu 4.'lükle bitirdik.


    O yüzden İrlanda galibiyetimizden ve Karadağ deplasmanında yarım saatte 2-0'ı yakalamamızdan memnun olmalıyız.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    Tüm Galeriler