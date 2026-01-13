Stoper ve sol kanat arıyoruz

Konyaspor'da transfer çalışmaları sürüyor. 4 oyuncuyu kadrosuna katan Yeşil-beyazlıların transfer dönemi sonuna kadar 2 transfer daha yapması bekleniyor. Teknik Direktör Çağdaş Atan, "Birer stoper ve sol kanat oyuncusu arıyoruz. Stoperimiz sol ayaklı olursa çok güzel olur. Sol kanada da sağ ayaklı, bire biri iyi oynayan, delici bir kanat arıyoruz" dedi.
Konyaspor'da transfer çalışmaları sürüyor. 4 oyuncuyu kadrosuna katan Yeşil-beyazlıların transfer dönemi sonuna kadar 2 transfer daha yapması bekleniyor. Teknik Direktör Çağdaş Atan, "Birer stoper ve sol kanat oyuncusu arıyoruz. Stoperimiz sol ayaklı olursa çok güzel olur. Sol kanada da sağ ayaklı, bire biri iyi oynayan, delici bir kanat arıyoruz" dedi.