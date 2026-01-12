CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Konyaspor, 4 yıl önce trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Çalık'ı vefat yıl dönümünde unutmadı.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2026 Pazartesi 06:50
Konyaspor, 4 yıl önce trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Çalık'ı vefat yıl dönümünde unutmadı. Sosyal medyadan 'Ben sana sevda olurum' videosuyla Çalık'ı andı. Çalık, 11 Ocak 2022'de Konya'dan, Ankara'ya giderken geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetmişti. Çalık'ın vefatı, futbol camiasında derin üzüntüyle karşılanırken, Süper Lig'de 2021-22 sezonu, 'Ahmet Çalık Sezonu' ilan edilmişti.

