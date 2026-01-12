Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Konyaspor, 4 yıl önce trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Çalık'ı vefat yıl dönümünde unutmadı. Sosyal medyadan 'Ben sana sevda olurum' videosuyla Çalık'ı andı. Çalık, 11 Ocak 2022'de Konya'dan, Ankara'ya giderken geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetmişti. Çalık'ın vefatı, futbol camiasında derin üzüntüyle karşılanırken, Süper Lig'de 2021-22 sezonu, 'Ahmet Çalık Sezonu' ilan edilmişti.