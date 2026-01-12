Konyaspor, 4 yıl önce trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Çalık'ı vefat yıl dönümünde unutmadı. Sosyal medyadan 'Ben sana sevda olurum' videosuyla Çalık'ı andı. Çalık, 11 Ocak 2022'de Konya'dan, Ankara'ya giderken geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetmişti. Çalık'ın vefatı, futbol camiasında derin üzüntüyle karşılanırken, Süper Lig'de 2021-22 sezonu, 'Ahmet Çalık Sezonu' ilan edilmişti.
"Ben sana sevda olurum..."#AhmetÇalık 1994 - ∞ pic.twitter.com/YFEFKKNJmB— TÜMOSAN Konyaspor (@konyaspor) January 10, 2026