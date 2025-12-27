Salih hamlesi

Konyaspor,Adana Demirspor'un 23 yaşındaki yetenekli oyuncusu Salih Kavrazlı ile anlaşma sağladı. Altınordu altyapısından yetişen Salih, daha önce Trabzonspor'a 45 bin euro bonservis bedeliyle transfer olmuş, ancak A takımda fazla forma şansı bulamamıştı. Hekimoğlu'nda 2022 yazında bedelsiz olarak Adana Demirspor'a katılmıştı. Bir sezon kiralık olarak Nazilli Belediye'de forma giyen genç oyuncu, 2024 yazında mavi-lacivertlilere geri döndü. Bu sezon Adana Demirspor'da kaptanlık pazubandını da takan Salih Kavrazlı, 1. Lig'de çıktığı 13 maçta toplam 1125 dakika sahada kaldı. Bu süreçte 6 gol atıp 1 asist yaparak dikkatleri üzerine çekti ve sadece 1 sarı kart gördü.