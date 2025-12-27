CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Konyaspor Salih hamlesi

Salih hamlesi

Hücum hattını güçlendirmek isteyen Konyaspor, 1. Lig ekibi Adana Demir’den Salih Kavrazlı ile anlaşma sağladı.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2025 Cumartesi 06:50
Salih hamlesi
Konyaspor, Adana Demirspor'un 23 yaşındaki yetenekli oyuncusu Salih Kavrazlı ile anlaşma sağladı. Altınordu altyapısından yetişen Salih, daha önce Trabzonspor'a 45 bin euro bonservis bedeliyle transfer olmuş, ancak A takımda fazla forma şansı bulamamıştı. Hekimoğlu'nda 2022 yazında bedelsiz olarak Adana Demirspor'a katılmıştı. Bir sezon kiralık olarak Nazilli Belediye'de forma giyen genç oyuncu, 2024 yazında mavi-lacivertlilere geri döndü. Bu sezon Adana Demirspor'da kaptanlık pazubandını da takan Salih Kavrazlı, 1. Lig'de çıktığı 13 maçta toplam 1125 dakika sahada kaldı. Bu süreçte 6 gol atıp 1 asist yaparak dikkatleri üzerine çekti ve sadece 1 sarı kart gördü.
