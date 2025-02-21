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Haberler Konyaspor Tümosan Konyaspor'dan Bellona Kayserispor maçının tekrarı için TFF'ye başvuru!

Tümosan Konyaspor'dan Bellona Kayserispor maçının tekrarı için TFF'ye başvuru!

Süper Lig ekiplerinden Tümosan Konyaspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yeşil-beyazlılar son olarak Bellona Kayserispor maçının tekrarı için TFF'ye başvuracaklarını açıkladılar. İşte detaylar...

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2025 Cumartesi 00:39 Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2025 Cumartesi 00:41
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Tümosan Konyaspor'dan Bellona Kayserispor maçının tekrarı için TFF'ye başvuru!

Süper Lig ekiplerinden Tümosan Konyaspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Yeşil-beyazlılar son olarak Bellona Kayserispor maçının tekrarı için TFF'ye başvuracaklarını açıkladılar.

İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, bu akşam bir TV programına katılmış ve 8 Şubat Cumartesi günü oynadığımız Kayserispor maçına ilişkin açıklamalarda bulunmuştur. Bu açıklamalardan sonra AVAR'da görev alan kişi veya kişiler neticesinde Konyaspor'umuzun puanının gasp edildiği tescillenmiştir.

Kayserispor - Konyaspor maçında AVAR'da görev alan teknik elemanların isimleri ve daha önce hangi maçlarımızda görev aldığı kamuoyu ile paylaşılmalıdır. Öte yandan; Kulübümüz tarafından bahsedilen maça ilişkin adli süreç, ivedilikle başlatılacaktır.

Konya Milletvekilimiz Sayın Mehmet Baykan, Kayserispor maçında attığımız üçüncü gole ilişkin federasyondan gelen yazılı metni, 14 Şubat günü kendi sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı. (https://x.com/mehbaykan/status/1890355797185753388) Öyle anlaşılıyor ki; TFF 1. Başkan Vekili Sayın Mecnun Otyakmaz, AVAR'da görevli kişi veya kişiler tarafından yanlış bilgilendirilmiş ve bu sayede kamuoyunun yönlendirilmesi hedeflenmiştir.

Herkesin dile getirdiği adil ve temiz futbol söylemine binaen Kayserispor - Konyaspor maçının tekrar edilmesi kaçınılmazdır. Çünkü Süper Lig'de her puan altın değerindedir. Bu haklı talebimiz, Kayserispor camiası tarafından da anlayışla karşılanacaktır.

Nuri Kaymak

Konyaspor Basın Sözcüsü

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