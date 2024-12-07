Recep Uçar: Üzgünüm ama bir taraftan da gururluyum

Süper Lig'in 15'inci haftasında Konyaspor, sahasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, maçın berabere sonuçlanmasından dolayı üzgün olduklarını belirterek, ''Oyuncularımın istediği şeylerin tamamını harfiyen yerine getirdiği, özellikle ikinci yarısında çok pozisyon bulup değerlendiremediğimiz, kazanmak için sonuna kadar gittiğimiz bir maç. Maalesef bugün itibariyle bir puan alıyoruz. Bundan dolayı çok üzgünüm. Üzgünüm ama bir taraftan da gururluyum. Geldiğimden beri takımı geliştirmeye çalışıyoruz. Sezon başından beri iç sahada oynanan en çok galibiyete yakın olduğumuz maçlardan birini oynadık. Özellikle ikinci yarıda maalesef 4-5 tane net pozisyonu değerlendiremedik. O değerlendiremediğimizin faturasını Hatay'da ve Göztepe'de olduğu gibi burada da 90'ncı dakikada maalesef çok ağır bir şekilde sonlandırdık. Daha agresif olmaya çalışırken, korner pozisyonunda gol yememek adına oyuncunun da yaptığı bireysel bir hata neticesinde verilen bir penaltı. Penaltıdır veya değildir, tartışılır. Büyük statlarda olsa görmemesi gereken VAR hakemleri, bizim gibi statlarda görüyorlar. Oyuncularımı ortaya koydukları mücadele ve kazanma isteklerinden dolayı yürekten tebrik ediyorum" dedi.