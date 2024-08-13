Haberler Konyaspor

Çok can yakacağız

Sezona Kasımpaşa deplasmanında 3-2'lik galibiyetle başlayan Konyaspor, bu hafta sahasındaki Galatasaray maçı öncesinde iddiasını ortaya koydu.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2024 Salı 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Çok can yakacağız

Sezona Kasımpaşa deplasmanında 3-2'lik galibiyetle başlayan Konyaspor, bu hafta sahasındaki Galatasaray maçı öncesinde iddiasını ortaya koydu. İkinci Başkan Adem Bulut, Konyaspor'un ilerleyen zamanlarda çok can yakacağını vurguladı. Bulut, "Konyaspor olarak belki hatalarımız ve eksiklerimiz olabilir. Taraftarlarımız ellerinden geleni yapsınlar. Maçlarımıza gelsinler. Önümüzdeki Galatasaray maçında tribünleri doldursunlar. Biz inanıyoruz ki ilerleyen süreçte Konyaspor çok can yakacak" diye iddialı konuştu.

F.Bahçe'den şaşırtan transfer! G.Saray'ın eski yıldızı geliyor
G.Saray'dan ses getirecek hamle!
DİĞER
Arda Güler’in listedeki yeri ‘yok artık’ dedirtti! Dünyanın en heyecan verici 50 genç yeteneği açıklandı: İşte o liste…
CANLI TAKİP | ABD'den flaş Türkiye talebi: Orta Doğu'daki gerilimi azaltmak için arabulucu olun
G.Saray'a Hırvat maestro! Kiralık gelecek
G.Saray'da ayrılık kapıda! Yeni adresi Premier Lig
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
13 Ağustos bugün kimin maçı var? Hangi maç hangi kanalda? 13 Ağustos bugün kimin maçı var? Hangi maç hangi kanalda? 07:37
Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi! Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi! 00:34
Galatasaray'dan Sanchez açıklaması! Sakatlık... Galatasaray'dan Sanchez açıklaması! Sakatlık... 00:34
F.Bahçe'den şaşırtan transfer! G.Saray'ın eski yıldızı geliyor F.Bahçe'den şaşırtan transfer! G.Saray'ın eski yıldızı geliyor 00:34
Mourinho'dan Buruk'a gönderme! Mourinho'dan Buruk'a gönderme! 00:34
Mourinho'dan 11 açıklaması! "İkisi de sahada olacak" Mourinho'dan 11 açıklaması! "İkisi de sahada olacak" 00:34
Daha Eski
Felix'in yeni takımı belli oldu! Felix'in yeni takımı belli oldu! 00:34
Rize'de kazanan çıkmadı! Rize'de kazanan çıkmadı! 00:34
Gaziantep uzatmada kazandı! Gaziantep uzatmada kazandı! 00:34
Danilo Pereira, tercihini açıkladı! Danilo Pereira, tercihini açıkladı! 00:34
G.Saray'da 3 ayrılık daha! Zaha ve Kerem'in ardından... G.Saray'da 3 ayrılık daha! Zaha ve Kerem'in ardından... 00:34
Talisca yeniden Türkiye'ye dönüyor! Süper Lig devi ikna etti Talisca yeniden Türkiye'ye dönüyor! Süper Lig devi ikna etti 00:34