Çok can yakacağız

Sezona Kasımpaşa deplasmanında 3-2'lik galibiyetle başlayan Konyaspor, bu hafta sahasındaki Galatasaray maçı öncesinde iddiasını ortaya koydu. İkinci Başkan Adem Bulut, Konyaspor'un ilerleyen zamanlarda çok can yakacağını vurguladı. Bulut, "Konyaspor olarak belki hatalarımız ve eksiklerimiz olabilir. Taraftarlarımız ellerinden geleni yapsınlar. Maçlarımıza gelsinler. Önümüzdeki Galatasaray maçında tribünleri doldursunlar. Biz inanıyoruz ki ilerleyen süreçte Konyaspor çok can yakacak" diye iddialı konuştu.