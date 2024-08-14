Haberler Konyaspor

Konyaspor'da Ali Çamdalı: Umarım Cuma günü...

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında evinde karşılaşacağı Galatasaray maçı hazırlıklarına devam ediyor. Konyaspor'da Teknik Direktör Ali Çamdalı ve Guilherme Sitya bu mücadele öncesi açıklamalarda bulundular. İşte o sözler...

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2024 Çarşamba 20:04
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Konyaspor'da Ali Çamdalı: Umarım Cuma günü...

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında evinde karşılaşacağı Galatasaray maçı hazırlıklarına devam ediyor. Konyaspor Teknik Direktörü Ali Çamdalı, "Galatasaray maçına odaklandık. Umarım Cuma günü taraftarlarımız ile birlikte güzel bir atmosferde güzel bir akşam yaşarız" dedi.

Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör Ali Çamdalı yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başlarken 5'e 2 ile devam etti. Yeşil-beyazlı ekip, idmanı taktik çalışma ile tamamladı.

Antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Konyaspor Teknik Direktör Ali Çamdalı, "Galatasaray maçına 2 gün kaldı. Hazırlıklarımız tam gaz devam ediyor. Kısa bir süre geçiriyoruz. Cumartesi oynadıktan pazar gününü izinli geçirdik. Pazartesi de çalışmalara başladık. Kısa bir hafta bizi bekliyor. Haftayı galibiyet ile bitirmek ve tabii ki moralli başlamak önemliydi. Bunu sağladık. Dediğim gibi biz maç maç gidip maç maç düşünelim istiyorum. Kasımpaşa tarafını atlattık. Çok şükür 3 puanı hanemize yazıp deplasmandan galibiyet ile döndük. Sezona böyle başlamak hem moral açısından hem de özgüven açısından çok önemliydi. O defteri kapattık, Galatasaray maçına odaklandık. Umarım Cuma günü taraftarlarımız ile birlikte güzel bir atmosferde güzel bir akşam yaşarız" şeklinde konuştu.

GUİLHERME SİTYA: "GALATASARAY'DA LİGDEKİ DİĞER BİR AŞAMA"

Konyaspor Takım Kaptanı Guilherme Sitya ise haftayı güzel kapattıkları için mutlu olduklarını ifade ederek, "Galatasaray gibi bir maçla iç sahada başlamak her zaman iyidir. Buradaki teknik ekibimiz ve takım arkadaşlarımız şu anda tamamen odaklanmış haldeyiz. Her karşılaşmaya maç maç hazırlanıyoruz ve Galatasaray da ligdeki diğer bir aşamamız bizim için" diye konuştu.

Taraftarlara da çağrıda bulunan Guilherme, "Bu sezon içerisinde camiamızın bizi olabildiği kadar desteklemesini talep ve rica ediyorum. Aslında karakterli bir oyuncu grubumuz var ve tabii ki burada şehrimizin desteğini alırsak inanılmaz olacak" ifadelerini kullandı.

Avcı: Organize bir kötülükle karşı karşıyayız
Beşiktaş istedi F.Bahçe alıyor! 35 milyon Euro'luk yıldız...
DİĞER
Bu ünlüyü tanıyabildiniz mi? Annesinin kucağında el sallayan çocuk şimdi çok ünlü bir oyuncu…
Davete rötarlı icabet! Başkan Erdoğan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı Külliye'de kabul etti
G.Saray'da flaş Zaha gelişmesi!
Ferdi Kadıoğlu transferinde gerçek ortaya çıktı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"Umarım Cuma günü..." "Umarım Cuma günü..." 20:04
G.Saray'da flaş ayrılık! Herkes Zaha'yı beklerken... G.Saray'da flaş ayrılık! Herkes Zaha'yı beklerken... 18:28
Avcı: Organize bir kötülükle karşı karşıyayız Avcı: Organize bir kötülükle karşı karşıyayız 18:10
"Tek yumruk olduğumuzu gösterelim!" "Tek yumruk olduğumuzu gösterelim!" 17:51
Beşiktaşlı Cher Ndour'un hedefi şampiyonluk! Beşiktaşlı Cher Ndour'un hedefi şampiyonluk! 17:01
Juventus'ta sözleşme feshedildi! Juventus'ta sözleşme feshedildi! 16:47
Daha Eski
Göztepe transferi açıkladı! Göztepe transferi açıkladı! 16:46
Ferdi Kadıoğlu transferinde gerçek ortaya çıktı! Ferdi Kadıoğlu transferinde gerçek ortaya çıktı! 16:23
G.Saray'da flaş Zaha gelişmesi! G.Saray'da flaş Zaha gelişmesi! 16:19
Beşiktaş'tan sürpriz hamle! Beşiktaş'tan sürpriz hamle! 15:54
Manisa FK'dan orta sahaya takviye Manisa FK'dan orta sahaya takviye 15:31
Casemiro transferinde sıcak gelişme! Casemiro transferinde sıcak gelişme! 15:31