Konyalım yürü

Milli aradan önce oynadığı son lig maçında Eyüpspor'u 1-0 geriden gelip yenerek şanssızlığını kıran, milli arada da Mısır'ın Pyramids takımıyla oynadığı hazırlık maçını 1-0 kazanan Konyaspor, rotayı Beşiktaş maçına çevirdi. Pazar akşamı deplasmanda siyah- beyazlılarla karşılaşacak Anadolu Kartalları dün yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Yeşil-beyazlıların hocası Ali Çamdalı, kritik mücadeleyle ilgili iddialı konuştu.

RAKİBİ İYİ ANALİZ ETTİK

Beşiktaş'ın ligin en iyi futbol oynayan takımlarından biri olduğuna vurgu yapan Çamdalı, "Rakibimizin hangi yönlerinin güçlü, hangi yönlerinin zayıf olduğunu iyi analiz ettik. Biz de kaliteli ayaklara sahibiz. Eyüpspor maçını kazanmamız takıma büyük moral oldu. Bu galibiyeti bir seriye çevirmek istiyoruz. Beşiktaş karşısında en iyi mücadelemizi sahaya yansıtacağız. Ligde şanssız kayıplar yaşadık. Artık daha yukarılara doğru tırmanışa geçmek istiyoruz" dedi.

ÜÇ OYUNCU İMZAYA ÇIKIYOR

Konyaspor Yönetimi, kentle takımı bütünleştirmek için etkinlikler yapmaya devam ediyor. Yeşil-beyazlı takımın önemli isimleri Melih Bostanoğlu, Blaz Kramer, Alasanne Ndao bugün saat 18.00 ila 20.00 arasında Konya Store Stadyum Şubesi'nde taraftarlar için imza töreni düzenleyecek.