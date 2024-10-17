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Haberler Konyaspor

Konya umutlu

Konyaspor, Beşiktaş’ı milli golcüsü Umut Nayir’le yıkmayı planlıyor. Beşiktaş'a konuk olacak Anadolu Kartalı'nda Ali Çamdalı, henüz gol atamayan 31 yaşındaki tecrübeli santrforu güçlü rakiplerine özel hazırlıyor

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2024 Perşembe 06:50
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Konya umutlu

Milli araya Eyüpspor galibiyetiyle giren Konyaspor, Süper Lig'de Pazar günü Beşiktaş deplasmanında bıraktığı yerden devam etmek istiyor. Yeşil-beyazlıların Teknik Direktörü Ali Çamdalı, henüz gol sevinci yaşayamayan Umut Nayir'i güçlü rakiplerine özel olarak hazırlıyor. Sezon başında transfer edilen 31 yaşındaki milli forvet, oynadığı 7 karşılaşmada skor katkısı sağlayamadı.

BİRE BİR MOTİVASYON

Teknik direktör Ali Çamdalı'nın tecrübeli santrforla özel olarak ilgilendiği ve gol orucunu kırması için motivasyon sağlamaya çalıştığı öğrenildi. Umut'un da Çamdalı'ya Beşiktaş karşısında iyi futbolla gol sözü verdiği bildirildi. Genç teknik adamın, golcü oyuncunun hafta boyu idmanlarda sergilediği performanstan memnun kaldığı ve 11'de görev vermesinin beklendiği belirtildi.

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