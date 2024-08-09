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Konya'dan transfer şov
Trendyol Süper Lig'in iddialı ekiplerinden Konyaspor, iki transferle şov yaptı. Anadolu Kartalı, Zürih'ten 32 yaşındaki Sırp sağ bek Boranijasevic ile 1+1 yıllık, Başakşehir'den ayrılan yine Sırp 10 numara Aleksic ile de 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Boranijasevic, geçen sezon 36 maçta 1 gol, 2 asistle oynadı. Aleksic ise geçen sezon 24 maçta 1 gol, 1 asist katkısı sağladı.
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